Экс-наставник «Бордо» возглавил сборную Польши

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сегодня, 19:00

Бывший главный тренер «Бордо» возглавил сборную Польши.

В качестве тренера португальский специалист выигрывал Кубок венгерской лиги (2011/12) и Суперкубок Венгрии (2011, 2012) с «Видеотоном», становился чемпионом Израиля с «Маккаби» Тель-Авив (2013/14) и выигрывал чемпионат Швейцарии с «Базелем» (2014/15). Последним местом работы наставника был «Бордо», из которого он был уволен 10 августа 2020 года из-за разногласий с советом директоров клуба.

Напомним, что 18 января Польский футбольный союз объявил об отставке главного тренера сборной Ежи Бржечека.