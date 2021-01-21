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Экс-наставник «Бордо» возглавил сборную Польши

сегодня, 19:00

Бывший главный тренер «Бордо» Паулу Соуза возглавил сборную Польши.

В качестве тренера португальский специалист выигрывал Кубок венгерской лиги (2011/12) и Суперкубок Венгрии (2011, 2012) с «Видеотоном», становился чемпионом Израиля с «Маккаби» Тель-Авив (2013/14) и выигрывал чемпионат Швейцарии с «Базелем» (2014/15). Последним местом работы наставника был «Бордо», из которого он был уволен 10 августа 2020 года из-за разногласий с советом директоров клуба.

Напомним, что 18 января Польский футбольный союз объявил об отставке главного тренера сборной Ежи Бржечека.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:52
У поляков итак крепкая сборная, теперь ещё сильнее будет
ДСА
ДСА
сегодня в 19:10
Удачи ему в начинаниях.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:03
Неизвестно кому повезло
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:01
Польша должна заиграть
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