«Ростов» в товарищеском матче победил «Эстерсунд»

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24 января 2021, 20:54

«Ростов» в товарищеском матче победил шведский «Эстерсунд» со счетом 1:0.

«Ростов» (Россия) — «Эстерсунд» (Швеция) — 1:0 (1:0)

Гол: Дмитрий Полоз, пенальти, 27 (1:0).

«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Лангович, Осипенко, Рукас, Алеесами, Махатадзе, Гигович, Еременко, Турищев, Тугарев, Полоз.

«Ростов» (2-й тайм): Бабурин, Козлов, Павловец, Хаджикадунич, Поярков, Сухомлинов, Куприянов, Хашимото (Сохиев), Алмквист, Обухов, Байрамян.

Недавно стал известен третий соперник «Ростова» на сборах в Испании.