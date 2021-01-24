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«Ростов» в товарищеском матче победил «Эстерсунд»

24 января 2021, 20:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсундМатч завершен

«Ростов» в товарищеском матче победил шведский «Эстерсунд» со счетом 1:0.

«Ростов» (Россия) — «Эстерсунд» (Швеция) — 1:0 (1:0)

Гол: Дмитрий Полоз, пенальти, 27 (1:0).

«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Лангович, Осипенко, Рукас, Алеесами, Махатадзе, Гигович, Еременко, Турищев, Тугарев, Полоз.

«Ростов» (2-й тайм): Бабурин, Козлов, Павловец, Хаджикадунич, Поярков, Сухомлинов, Куприянов, Хашимото (Сохиев), Алмквист, Обухов, Байрамян.

Недавно стал известен третий соперник «Ростова» на сборах в Испании.

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Все комментарии
batman555
batman555
25 января в 05:52
Матиус,я понимаю, что в Норвегии платят людям за вегетарианство,но в чем проблема,изучай Бхагавад-Гиту,бери пример с Михалыча, из-за митингов открыл книгу наконец-то! Чем тебе Ростов-Папа не нравится?))
batman555
batman555
25 января в 05:50
А де Норманн???
КЭТиК
КЭТиК
25 января в 04:34
Для настроения победа полезна.
Таганский
Таганский
24 января в 22:27
Валера давно заявлял, что счет на табло в товарняках ему абсолютно по барабану..
Важен совсем другой результат..
Думаю, не надо объяснять какой..
Faustello
Faustello
24 января в 22:23
Юх рулид!
SHMEL
SHMEL
24 января в 22:08
На сборах результат товарняков не важен, главное тренерские наработки и физические кондиции.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 22:00
Ростов весной еще себя покажет. Валера умеет команду к весне готовить. Лишь бы игроки не разбежались, наверняка многие из ростовчан на карандаше у скаутов, да и кризис может вмешаться , вынудив кого то продать. Но гадать не будем, посмотрим что Валера соперникам приготовит.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 января в 21:12
Да нормально для контрольных матчей. У "Ростова" - 106 - рейтинг УЕФА, у "Эстерсунда" - 125. Даже можно сказать, примерно равные соперники.
shlomo
shlomo
24 января в 20:58
Слишком скромненько да еще и с пеналя....
Аксинья
Аксинья
24 января в 20:57
А почему Норманн не играл? Наверно приберегают на продажу а то не дай божок травма...
David Young
David Young
24 января в 20:55
Неплохо. Но соперник не особо сильный.
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