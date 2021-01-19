МЮ продолжает лидировать. Итоги 19-го тура АПЛ

Завершились все матчи 19-го тура АПЛ.
«Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич» 2:3
Голы: Силва Фабио 38, Боли Вилли 43 — Перейра Матеус 8 (пенальти), Аджайи Семи 52, Перейра Матеус 56 (пенальти)
«Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:1
Гол: Мопе Нил 17
«Вест Хэм» — «Бернли» 1:0
Гол: Антонио Мичейл 9
«Фулхэм» — «Челси» 0:1
Гол: Маунт Мэйсон 78
«Лестер Сити» — «Саутгемптон» 2:0
Голы: Мэддисон Джеймс 37, Барнс Харви 90+5
«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» 1:3
Голы: МакГолдрик Дэвид 59 — Орье Серж 5, Кейн Харри 40, Н'Домбеле Тангай 62
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 0:0
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 4:0
Голы: Стоунз Джон 26, Гюндоган Илкай 56, Стоунз Джон 68, Стерлинг Рахим 88
«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» 3:0
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 50, Сака Бакайо 60, Обамеянг Пьер-Эмерик 77