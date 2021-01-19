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«Интер» и «Милан» оторвались от «Ювентуса». Итоги 18-го тура Серии А

сегодня, 00:43

Завершились все матчи 18-го тура Серии А.

«Лацио» — «Рома» 3:0
Голы: Иммобиле Чиро 14, Альберто Луис 23, Альберто Луис 67

«Болонья» — «Верона» 1:0
Гол: Орсолини Риккардо 19 (пенальти)

«Торино» — «Специа» 0:0

«Сампдория» — «Удинезе» 2:1
Голы: Кандрева Антонио 67 (пенальти), Торрегросса Эрнесто 81 — де Пауль Родриго 55

«Наполи» — «Фиорентина» 6:0
Голы: Инсинье Лоренцо 5, Демме Диего 36, Лосано Ирвинг 38, Зелински Петр 45, Инсинье Лоренцо 72 (пенальти), Политано Маттео 89

«Кротоне» — «Беневенто» 4:1
Голы: Глик Камил 5 (автогол), Нванкво Симеон 29, Нванкво Симеон 54, Вулич Милош 65 — Фальке Яго 82

«Сассуоло» — «Парма» 1:1
Голы: Джуричич Филип 90+5 (пенальти) — Куцка Юрай 37

«Аталанта» — «Дженоа» 0:0

«Интер» — «Ювентус» 2:0
Голы: Видаль Артуро 12, Барелла Николо 52

«Кальяри» — «Милан» 0:2
Голы: Ибрагимович Златан 7 (пенальти), Ибрагимович Златан 52

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 01:10
Златан молодец просто супер
vastudio
vastudio
сегодня в 00:47
Вообще-то от Наполи и Ромы)) Дом престарелых не при делах вообще)
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