«Интер» и «Милан» оторвались от «Ювентуса». Итоги 18-го тура Серии А

Завершились все матчи 18-го тура Серии А.
«Лацио» — «Рома» 3:0
Голы: Иммобиле Чиро 14, Альберто Луис 23, Альберто Луис 67
«Болонья» — «Верона» 1:0
Гол: Орсолини Риккардо 19 (пенальти)
«Торино» — «Специа» 0:0
«Сампдория» — «Удинезе» 2:1
Голы: Кандрева Антонио 67 (пенальти), Торрегросса Эрнесто 81 — де Пауль Родриго 55
«Наполи» — «Фиорентина» 6:0
Голы: Инсинье Лоренцо 5, Демме Диего 36, Лосано Ирвинг 38, Зелински Петр 45, Инсинье Лоренцо 72 (пенальти), Политано Маттео 89
«Кротоне» — «Беневенто» 4:1
Голы: Глик Камил 5 (автогол), Нванкво Симеон 29, Нванкво Симеон 54, Вулич Милош 65 — Фальке Яго 82
«Сассуоло» — «Парма» 1:1
Голы: Джуричич Филип 90+5 (пенальти) — Куцка Юрай 37
«Аталанта» — «Дженоа» 0:0
«Интер» — «Ювентус» 2:0
Голы: Видаль Артуро 12, Барелла Николо 52
«Кальяри» — «Милан» 0:2
Голы: Ибрагимович Златан 7 (пенальти), Ибрагимович Златан 52