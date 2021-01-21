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«Бавария» продолжает удерживать лидерство. Итоги 17-го тура Бундеслиги

21 января 2021, 00:27

Закончились все матчи 17-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» М — «Вердер» 1:0
Гол: Эльведи Нико 66

«Байер» — «Боруссия» Д 2:1
Голы: Диаби Мусса 14, Вирц Флориан 80 — Брандт Юлиан 67

«Герта» — «Хоффенхайм» 0:3
Голы: Руди Себастьян 33, Крамарич Андрей 68, Крамарич Андрей 88

«Майнц» — «Вольфсбург» 0:2
Голы: Бьялек Бартош 65, Вегхорст Вут 79

«Шальке-04» — «Кельн» 1:2
Голы: Хопп Мэттью 57 — Чичос Рафаел 31, Тильманн Ян 90+3

«РБ Лейпциг» — «Унион» 1:0
Гол: Форсберг Эмиль 70

«Фрайбург» — «Айнтрахт» 2:2
Голы: Саллай Роланд 32, Петерсен Нильс 63 — Юнес Амин 6, Шлоттербек Кевен 76 (автогол)

«Аугсбург» — «Бавария» 0:1
Гол: Левандовски Роберт 13 (пенальти)

«Арминия» — «Штутгарт» 3:0
Голы: Клос Фабиан 27, Кемпф Марк-Оливер 47 (автогол), Доан Ритсу 86

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Все комментарии
Cat01
Cat01
21 января в 07:41
Радует игра Баварии
mihaluch
mihaluch
21 января в 06:52
Бавария всех сильней в бундеслиге.
Остапчук 67
Остапчук 67
21 января в 04:51
"Бавария" скромно готовится к плей-офф ЛЧ.
drug01
drug01
21 января в 00:43
!! Так продолжать играть
Gahi
Gahi
21 января в 00:33
Тяжёлая игра получилась для Баварии но смогли выиграть.
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