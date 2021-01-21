«Бавария» продолжает удерживать лидерство. Итоги 17-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 17-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» М — «Вердер» 1:0
Гол: Эльведи Нико 66
«Байер» — «Боруссия» Д 2:1
Голы: Диаби Мусса 14, Вирц Флориан 80 — Брандт Юлиан 67
«Герта» — «Хоффенхайм» 0:3
Голы: Руди Себастьян 33, Крамарич Андрей 68, Крамарич Андрей 88
«Майнц» — «Вольфсбург» 0:2
Голы: Бьялек Бартош 65, Вегхорст Вут 79
«Шальке-04» — «Кельн» 1:2
Голы: Хопп Мэттью 57 — Чичос Рафаел 31, Тильманн Ян 90+3
«РБ Лейпциг» — «Унион» 1:0
Гол: Форсберг Эмиль 70
«Фрайбург» — «Айнтрахт» 2:2
Голы: Саллай Роланд 32, Петерсен Нильс 63 — Юнес Амин 6, Шлоттербек Кевен 76 (автогол)
«Аугсбург» — «Бавария» 0:1
Гол: Левандовски Роберт 13 (пенальти)
«Арминия» — «Штутгарт» 3:0
Голы: Клос Фабиан 27, Кемпф Марк-Оливер 47 (автогол), Доан Ритсу 86