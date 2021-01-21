«Зенит» разгромил «Ригу» в товарищеской встрече

«Зенит» обыграл «Ригу» (4:0) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ. Голами в составе питерской команды отметились Себастьян Дриусси, Вендел, Андрей Мостовой (с пенальти) и Станислав Крапухин.
«Зенит» начал встречу в следующем составе: Васютин — Жирков, Хотулев, Ловрен (капитан команды), Сутормин — Щетинин, Вендел, Кузяев, Малком — Дриусси, Азмун.
На вторую половину матча команда вышла в обновленном составе: Одоевский — Мусаев, Чистяков, Прохин, Круговой — Мостовой, Оздоев (капитан команды), Барриос, Ерохин — Крапухин, Шамкин.
Гол @SebadriussiOk ⚽️🔝 #ЗенитРига #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/3zKaVAECO2— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 21, 2021
Гол @_08wendel 👏⚽️ #ЗенитРига #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/VA12upz1XO— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 21, 2021
3:0! ✊💙 #ЗенитРига #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/hdn9abvCV4— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 21, 2021
Гол Станислава Крапухина ✌️🤗 #ЗенитРига #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/IN8Rto76hI— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 21, 2021