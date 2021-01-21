«Зенит» разгромил «Ригу» в товарищеской встрече

Расширять или сокращать? Один из вечных вопросов РПЛ снова актуален А вы на чьей стороне?

Неймар назвал себя мужественным и иконой футбола. Бразилия далека от победы на ЧМ-2022 Проблема не только в «десятке» сборной.

ЦСКА в шкуре «Спартака». Большая чистка и недовольный Акинфеев не к добру «Армейцев» так не трусило лет двадцать.