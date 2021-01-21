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«Зенит» разгромил «Ригу» в товарищеской встрече

сегодня, 18:38

«Зенит» обыграл «Ригу» (4:0) в товарищеском матче на сборах в ОАЭ. Голами в составе питерской команды отметились Себастьян Дриусси, Вендел, Андрей Мостовой (с пенальти) и Станислав Крапухин.

«Зенит» начал встречу в следующем составе: Васютин — Жирков, Хотулев, Ловрен (капитан команды), Сутормин — Щетинин, Вендел, Кузяев, Малком — Дриусси, Азмун.

На вторую половину матча команда вышла в обновленном составе: Одоевский — Мусаев, Чистяков, Прохин, Круговой — Мостовой, Оздоев (капитан команды), Барриос, Ерохин — Крапухин, Шамкин.

«Зенит» разгромил «Ригу» в товарищеской встрече

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Все комментарии
VERSTECK
VERSTECK ответ leopit (раскрыть)
сегодня в 19:42
Ну не на столько же!!
leopit
leopit
сегодня в 19:38
    Тугарин Змый
    Тугарин Змый
    сегодня в 19:13
    Как раз команды одного уровня!! Рига,Дандолк,следующие кто? Пацаны 12-и летние?
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 19:04
    Зато у них пенсия в четыре раза больше чем наша.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 19:00
    Неплохо для начала!
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 18:52
    это не уровень Зенита
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 18:40
    Очень надеюсь что в составе Зенита скоро появится молодой воспитанник клуба
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини
    сегодня в 18:40
    Вендел молодец, от PSP оторвался и попёрло)
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 18:39
    Карпухина с почином!
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