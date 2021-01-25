«Милан» продолжает лидировать. Итоги 19-го тура Серии А

Завершились все матчи 19-го тура Серии А.
«Беневенто» — «Торино» 2:2
Голы: Виола Николас 32 (пенальти), Лападула Джанлука 49 — Дзадза Симоне 51, Дзадза Симоне 90+3
«Рома» — «Специа» 4:3
Голы: Майораль Борха 17, Майораль Борха 52, Карсдорп Рик 55, Пеллегрини Лоренцо 90+2 — Пикколи Роберто 24, Фариас Диего 59, Верде Даниэле 90
«Милан» — «Аталанта» 0:3
Голы: Ромеро Кристиан 26, Иличич Йосип 53 (пенальти), Сапата Дуван 77
«Удинезе» — «Интер» 0:0
«Фиорентина» — «Кротоне» 2:1
Голы: Бонавентура Джакомо 20, Влахович Душан 32 — Нванкво Симеон 66
«Ювентус» — «Болонья» 2:0
Голы: Рамос Артур 15, МакКенни Уэстон 71
«Дженоа» — «Кальяри» 1:0
Гол: Дестро Маттиа 10
«Верона» — «Наполи» 3:1
Голы: Димарко Федерико 34, Барак Антонин 62, Дзакканьи Маттиа 79 — Лосано Ирвинг 1
«Лацио» — «Сассуоло» 2:1
Голы: Милинкович-Савич Сергей 25, Иммобиле Чиро 71 — Капуто Франческо 6
«Парма» — «Сампдория» 0:2
Голы: Йосида Мая 25, Кейта Бальде 34
Всем здоровья.
Всем здоровья.