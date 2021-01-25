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«Милан» продолжает лидировать. Итоги 19-го тура Серии А

25 января 2021, 00:45

Завершились все матчи 19-го тура Серии А.

«Беневенто» — «Торино» 2:2
Голы: Виола Николас 32 (пенальти), Лападула Джанлука 49 — Дзадза Симоне 51, Дзадза Симоне 90+3

«Рома» — «Специа» 4:3
Голы: Майораль Борха 17, Майораль Борха 52, Карсдорп Рик 55, Пеллегрини Лоренцо 90+2 — Пикколи Роберто 24, Фариас Диего 59, Верде Даниэле 90

«Милан» — «Аталанта» 0:3
Голы: Ромеро Кристиан 26, Иличич Йосип 53 (пенальти), Сапата Дуван 77

«Удинезе» — «Интер» 0:0

«Фиорентина» — «Кротоне» 2:1
Голы: Бонавентура Джакомо 20, Влахович Душан 32 — Нванкво Симеон 66

«Ювентус» — «Болонья» 2:0
Голы: Рамос Артур 15, МакКенни Уэстон 71

«Дженоа» — «Кальяри» 1:0
Гол: Дестро Маттиа 10

«Верона» — «Наполи» 3:1
Голы: Димарко Федерико 34, Барак Антонин 62, Дзакканьи Маттиа 79 — Лосано Ирвинг 1

«Лацио» — «Сассуоло» 2:1
Голы: Милинкович-Савич Сергей 25, Иммобиле Чиро 71 — Капуто Франческо 6

«Парма» — «Сампдория» 0:2
Голы: Йосида Мая 25, Кейта Бальде 34

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Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 14:23
но силы начинают иссякать
Ozabot
Ozabot
25 января в 12:05
Да ничего страшного. Судя по нестабильности конкурентов, «Милан» может проиграть хоть шесть-семь матчей за сезон и все равно сохранит позицию в топ-4. Главное — выигрывать там, где остальные теряют очки. А просели, потому что лавка пустая, а новички еще не вошли в игру.
Альфамен
Альфамен ответ hkbub5uagbtb (раскрыть)
25 января в 08:29
Нет у него никакого задела,2-3 поражения и выпадет из зоны ЛЧ.Про чемпионство я вообще молчу,т.к. красно-черным это не светит пока
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 января в 07:55
Милан подсел!
mihaluch
mihaluch
25 января в 07:20
На одном Ибре не выедешь.
hkbub5uagbtb
hkbub5uagbtb
25 января в 06:36
Милан создал себе задел, даже проиграть может.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 января в 05:31
"Милана" не будет в топ-4.
Остапчук 67
Остапчук 67
25 января в 05:26
Он пока лидирует.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 01:56
Очень похоже , что у Милана начались проблемы. Эмоции поутихли , осенний азарт спал , начались будни. Стало трудно добывать очки , одними эмоциями явно сыт не будешь. Мастерства явно не хватает, чтобы стабильно двигаться к финишу. Юве подбирается все ближе и ближе, Интер тоже на пятки наступает. Так что чемпионство Милана явно уплывает . Придется сильно постараться , чтобы сохранить первую строчку в таблице. Но уверенности в этом совсем нет. Ждем следующих туров.
Всем здоровья.
1bear
1bear
25 января в 00:54
Милан-чемпион!!!
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