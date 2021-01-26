Дембеле не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не спешит подписывать новый контракт с клубом, сообщает Brujula del Deporte.
Нынешнее соглашение 23-летнего француза с каталонским клубом действует до лета 2022 года. По информации источника, «Барса» стремится пролонгировать контракт с Усманом, однако футболист занял выжидающую позицию из-за финансовых и репутационных проблем клуба.
Ранее появлялась информация, что подписать Дембеле готовы четыре топ-клуба Европы.
Но как сообщает сообщает журналист Альфредо Мартинез: теперь Рональд Куман желает использовать Дембеле на постоянной основе, так как он привносит в команду свежие идеи при построении атак. Сообщается, что голландский специалист видит в Усмане постоянного игрока стартового состава.
А мне кажется что Барса старается сохранить хоть какие то активы , на фоне долгов и пандемии это смотрится здраво!
Но как сообщает сообщает журналист Альфредо Мартинез: теперь Рональд Куман желает использовать Дембеле на постоянной основе, так как он привносит в команду свежие идеи при построении атак. Сообщается, что голландский специалист видит в Усмане постоянного игрока стартового состава.
А мне кажется что Барса старается сохранить хоть какие то активы , на фоне долгов и пандемии это смотрится здраво!
Ждем выборов, может хоть после них появится какой то позитив???
Всем здоровья.
Ждем выборов, может хоть после них появится какой то позитив???
Всем здоровья.