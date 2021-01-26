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Дембеле не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

26 января 2021, 13:46

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не спешит подписывать новый контракт с клубом, сообщает Brujula del Deporte.

Нынешнее соглашение 23-летнего француза с каталонским клубом действует до лета 2022 года. По информации источника, «Барса» стремится пролонгировать контракт с Усманом, однако футболист занял выжидающую позицию из-за финансовых и репутационных проблем клуба.

Ранее появлялась информация, что подписать Дембеле готовы четыре топ-клуба Европы.

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ЮЗИК
ЮЗИК
26 января в 15:48
Так он лишний баласт, надо избавлятся
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
26 января в 15:35
Лучше продать его в ювентус пусть там лечится
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 15:14
Вот это поворот. Мало того , что за парня выложили явно очень большие деньги, плюс парень часто травмируется, да и мастерство не соответствует потраченным средствам, так он еще и свободным агентом мыслит уйти. Для клуба - это очередной мега пролет будет. Очень похоже, что мы еще долго , очень долго будем вспоминать недобрым словом господина Бартомео, наворотил делов мужик столько, что не один год придется разгребать развалины , оставленные им. А ведь демарш Дембеле - это может быть лишь первым звоночком. Количество недовольных может увеличиться в геометрической прогрессии.
Ждем выборов, может хоть после них появится какой то позитив???
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
26 января в 14:37
Все верно, не хочется играть в долг.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 января в 14:26
Ждет уйдет Месси или нет.
STVA 1
STVA 1
26 января в 14:16
Дембеле за время пребывания в Барсе пропустил примерно около 50% игр из-за травм подколенного сухожилия! Все говорит о том что надо избавиться от него!
Но как сообщает сообщает журналист Альфредо Мартинез: теперь Рональд Куман желает использовать Дембеле на постоянной основе, так как он привносит в команду свежие идеи при построении атак. Сообщается, что голландский специалист видит в Усмане постоянного игрока стартового состава.
А мне кажется что Барса старается сохранить хоть какие то активы , на фоне долгов и пандемии это смотрится здраво!
beefs
beefs
26 января в 14:04
Он думает о будущем...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 января в 13:53
Когда есть варианты в продолжении карьеры - никто не спешит продлевать контракт в ожидании более выгодного предложения.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
26 января в 13:53
У парня голова работает
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