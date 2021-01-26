Дембеле не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

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26 января 2021, 13:46

Нападающий «Барселоны» не спешит подписывать новый контракт с клубом, сообщает Brujula del Deporte.

Нынешнее соглашение 23-летнего француза с каталонским клубом действует до лета 2022 года. По информации источника, «Барса» стремится пролонгировать контракт с Усманом, однако футболист занял выжидающую позицию из-за финансовых и репутационных проблем клуба.

Ранее появлялась информация, что подписать Дембеле готовы четыре топ-клуба Европы.