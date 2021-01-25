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«Челси» договорился с Тухелем. Договор будет рассчитан до 2022 года

25 января 2021, 14:28

Появляется новая информация касательно нового главного тренера «Челси».

Недавно стало известно, что сегодня будет уволен наставник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард. Его место займет экс-тренер ПСЖ Томас Тухель.

Утверждается, что «Челси» уже согласовал с Тухелем условия контракта. Договор со специалистом будет рассчитан до 2022 года.

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dzvinka
dzvinka ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
25 января в 15:25
однозначно Тухель лучше Аллегри.. Аллегри скорей всего не знает язык, имеет сомнительный успех в работе с молодняком (что для челси важно), плюс Аллегри будет нужна акклиматизация к более интенсивной игре в лиге.. а он катал пенсионерский футбол совсем другого рода. Тухель конечно же вариант лучше, но как по мне... может стоило позвать временщика и выкупить Нагельсмана летом, но видать для Челси очень важно все же попасть в топ-4 ибо это будут огромные потери по финансам после таких трат, а с Тухелем это может получится.
Да и кто знает, может Нагельсмана летом будем уже мы выкупать))) неясно же чем все закончится!
dimagas2
dimagas2
25 января в 15:04
Фигня ,а не выбор, как по мне.Ничего он с ходу не наладит ибо это за 3 дня не делается.
Я лично думаю нужно назначать тренера только до конца сезона,а потом уже смотреть получилось у него или нет.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ протон1 (раскрыть)
25 января в 14:43
Имхо Тухель как вариант быстрого подписания лучше. Тухель быстро сделал из ПСЖ команду, способную реально бороться в ЛЧ.

Аллегрова же известна только успехами в "Ювентусе", причем локальными, а не международными, как раз поражение от "Аякса" во многом было тренерским.
razdvatri
razdvatri
25 января в 14:41
    протон1
    протон1
    25 января в 14:35
    чесно сказать ничего не знаю о немце. были у меня предпочтения к более маститому алегри. не знаю что даст тухель. думаю тухло не сделает все же.
    sihafazatron
    sihafazatron
    25 января в 14:34
    Надеются, что он с немцами будет лучше работать и раскроет из потенциал
    shlomo
    shlomo
    25 января в 14:29
    Что и требовалось доказать...только не надо через полгода (в случае чего) его увольнять....
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