«Челси» договорился с Тухелем. Договор будет рассчитан до 2022 года

1611574130

25 января 2021, 14:28

Появляется новая информация касательно нового главного тренера «Челси».

Недавно стало известно, что сегодня будет уволен наставник лондонского клуба . Его место займет экс-тренер ПСЖ .

Утверждается, что «Челси» уже согласовал с Тухелем условия контракта. Договор со специалистом будет рассчитан до 2022 года.