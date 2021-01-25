«Челси» договорился с Тухелем. Договор будет рассчитан до 2022 года

Появляется новая информация касательно нового главного тренера «Челси».
Недавно стало известно, что сегодня будет уволен наставник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард. Его место займет экс-тренер ПСЖ Томас Тухель.
Утверждается, что «Челси» уже согласовал с Тухелем условия контракта. Договор со специалистом будет рассчитан до 2022 года.
Да и кто знает, может Нагельсмана летом будем уже мы выкупать))) неясно же чем все закончится!
Да и кто знает, может Нагельсмана летом будем уже мы выкупать))) неясно же чем все закончится!
Я лично думаю нужно назначать тренера только до конца сезона,а потом уже смотреть получилось у него или нет.
Я лично думаю нужно назначать тренера только до конца сезона,а потом уже смотреть получилось у него или нет.
Аллегрова же известна только успехами в "Ювентусе", причем локальными, а не международными, как раз поражение от "Аякса" во многом было тренерским.
Аллегрова же известна только успехами в "Ювентусе", причем локальными, а не международными, как раз поражение от "Аякса" во многом было тренерским.