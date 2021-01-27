Малафеев: «Сложно сказать, заиграет Кокорин в „Фиорентине“ или нет»

Бывший футболист сборной России прокомментировал переход нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Сложно сказать, заиграет Саша в «Фиорентине» или нет. Мы понимаем уровень итальянского чемпионата, он достаточно высокий. Ему будет не так просто, соперники в Серии А очень сильные. Основной задачей для Саши будет проявить себя, показать, на что он способен. Если он справится с этим, у него будет возможность, что его кто-то еще заметит и он продвинется дальше. Я думаю, что в его случае это хороший этап карьеры и лучше попробовать себя за границей и сожалеть, если что-то не получится, чем не попробовать без понимания, на что ты способен на этом уровне.

Возраст, безусловно, показатель. Я думаю, что у Саши накопилась энергия и тот ресурс, который он не потратил за время, проведенное в России. Думаю, он сможет его реализовать сейчас. Качества, которые требуются нападающему, у него есть. Этим переходом он добавил себе мотивацию, чтобы показать, что еще все возможно. Мы прекрасно понимаем, что сделать это будет достаточно сложно и Саше будет непросто, но тем интереснее будет за ним следить.