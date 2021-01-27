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Малафеев: «Сложно сказать, заиграет Кокорин в „Фиорентине“ или нет»

27 января 2021, 16:18

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Сложно сказать, заиграет Саша в «Фиорентине» или нет. Мы понимаем уровень итальянского чемпионата, он достаточно высокий. Ему будет не так просто, соперники в Серии А очень сильные. Основной задачей для Саши будет проявить себя, показать, на что он способен. Если он справится с этим, у него будет возможность, что его кто-то еще заметит и он продвинется дальше. Я думаю, что в его случае это хороший этап карьеры и лучше попробовать себя за границей и сожалеть, если что-то не получится, чем не попробовать без понимания, на что ты способен на этом уровне.

Возраст, безусловно, показатель. Я думаю, что у Саши накопилась энергия и тот ресурс, который он не потратил за время, проведенное в России. Думаю, он сможет его реализовать сейчас. Качества, которые требуются нападающему, у него есть. Этим переходом он добавил себе мотивацию, чтобы показать, что еще все возможно. Мы прекрасно понимаем, что сделать это будет достаточно сложно и Саше будет непросто, но тем интереснее будет за ним следить.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 января в 17:44
Когда-то про него говорили "перспективный". Говорить такое про 29-летнего, да еще толком не игравшего долгое время, как-то язык не повернется. Но уезжать ему было действительно нужно. Для Кокорина это хороший поворот. А как обернется для фиалок посмотрим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 17:21
Вот если ему и хочется что то доказать, сейчас самое время. Он уже с десяток лет ходит в молодых-перспективных. Пора уже и оправдать надежды. Будет трудно, незнакомый чемпионат, языковой барьер. Никто не гарантирует место в составе. И даже паспорта нужного нет.
Теперь нужно собрать волю в кулак и доказать, что у него есть я.%.а...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 января в 17:15
Да плевать на него - главное, что избавились.
Супервайзер
Супервайзер
27 января в 16:37
Саша- сибарит, может быть, и заиграет в Италии, но только в итальянской тюрьме, если он туда попадет.))
Cat01
Cat01
27 января в 16:28
Наша звезда ждёт выхода на поле
Leha-ha50
Leha-ha50
27 января в 16:26
Все почему то сулят очень светлое будущее Кокорину в Италии. Не понятно только на чем основан такой оптимизм . Парень больше двух лет толком и не играл, в Спартаке вообще большую часть времени провел на лавке. Так что не вижу особых предпосылок к взлету у Александра. Надо подождать дебюта, но ведь Кокорин - не господь бог, чтобы надеяться на резкий взлет команды наверх.
Будем подождать, а там и посмотрим на нашу вечно подающего надежды Сашу.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
27 января в 16:24
Уровень Серии А не высокий, а за предельный для него!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
27 января в 16:18
Не тот компот, не заиграет
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