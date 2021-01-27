Кафельников: «Кокорин — отработанный материал»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал переход нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Кокорин уже все — это отработанный материал. Мне незачем интересоваться судьбой Кокорина, мне он абсолютно безразличен. Я даже не знаю, как охарактеризовать его переход и этап карьеры в «Спартаке». Он у меня никак не отложится в голове. Смотреть и переживать за Кокорина в «Фиорентине» я абсолютно не буду.