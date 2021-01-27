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Кафельников: «Кокорин — отработанный материал»

27 января 2021, 15:11

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Кокорин уже все — это отработанный материал. Мне незачем интересоваться судьбой Кокорина, мне он абсолютно безразличен. Я даже не знаю, как охарактеризовать его переход и этап карьеры в «Спартаке». Он у меня никак не отложится в голове. Смотреть и переживать за Кокорина в «Фиорентине» я абсолютно не буду.

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Все комментарии
nactux
nactux ответ Добряк (раскрыть)
вчера в 08:54
что с жени плиточниковой взять....
Dersu Usala
Dersu Usala
27 января в 19:28
Только для спартака.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 января в 17:22
А вот интересно будет посмотреть на его подвиги в Италии. Не на поле так в кабаке...
andrefino13
andrefino13
27 января в 17:17
Кокорин? А может лучше поговорим о футболе...)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 января в 17:17
Совершенно с ним согласен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 17:01
А еще меня очень сильно беспокоит, что усатый повар затягивает с записью своей песенки.
Все таки событие - Кокорина сплавили, да еще и за денежку...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 16:58
У спартачей, в том числе и у Кафельникова, была надежда на Кокорина. Типа, пришел бесплатно, поднял команду, насолил Зениту.
А получилось вон что. Что остается фанатам? Говорить что не очень то и хотелось. И радоваться, что хоть немного за него удалось выручить...
Добряк
Добряк
27 января в 16:54, ред.
У кафеля что ни спросишь, нифига не знает...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 января в 16:27
Самый умный конь тут, как тут).
Отмечу спартачей не сующие свои "пятачки" в конские делишки пока.
Личное дело Кафельникова. Его спросили, он ответил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
27 января в 15:54
А он не просто Кафель, он многолетний фанат Спартака. А в жизни нет ничего хуже разочарования, наступившего после очарования. Эта истина стара как мир.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
27 января в 15:53
Так в cпартаке же все такие, причем тут кокорин
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
27 января в 15:48
Зачем пенисиста вообще об этом спрашивали? Кому интересно его мнение?..
матос
матос
27 января в 15:42
Солидарен с Кафельниковым
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 15:35
Женька по себе знает,сам когдато стал отработаным материалом!
Aris
Aris
27 января в 15:31
Какие могут быть комментарии??? Симулянт был в доме!!!
ermak6848
ermak6848
27 января в 15:23
Время покажет на, что способен и есля тяга на победы...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
27 января в 15:20
Ну и ты тоже уже давно не первая ракетка)
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
27 января в 15:15
Даже не поспоришь.
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