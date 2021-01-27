Кафельников: «Кокорин — отработанный материал»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
Кокорин уже все — это отработанный материал. Мне незачем интересоваться судьбой Кокорина, мне он абсолютно безразличен. Я даже не знаю, как охарактеризовать его переход и этап карьеры в «Спартаке». Он у меня никак не отложится в голове. Смотреть и переживать за Кокорина в «Фиорентине» я абсолютно не буду.
Все таки событие - Кокорина сплавили, да еще и за денежку...
Все таки событие - Кокорина сплавили, да еще и за денежку...
А получилось вон что. Что остается фанатам? Говорить что не очень то и хотелось. И радоваться, что хоть немного за него удалось выручить...
А получилось вон что. Что остается фанатам? Говорить что не очень то и хотелось. И радоваться, что хоть немного за него удалось выручить...
Отмечу спартачей не сующие свои "пятачки" в конские делишки пока.
Личное дело Кафельникова. Его спросили, он ответил.
Отмечу спартачей не сующие свои "пятачки" в конские делишки пока.
Личное дело Кафельникова. Его спросили, он ответил.