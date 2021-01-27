Петржела: «Переход в „Фиорентину“ — отличный вариант для Кокорина»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал переход нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Переход в «Фиорентину» — отличный вариант для Кокорина. Для него это будет полезно со всех точек зрения. В Италии играют в красивый футбол, и в «Фиорентине» Кокорин точно не будет лишним. Он поможет клубу.

Не понимаю людей, которые удивились переходу Кокорина в «Фиорентину». Я, например, совсем не удивился. Да, у него были нефутбольные проблемы, но он по-прежнему остаётся востребованным игроком. С удовольствием буду следить за ним в Италии.