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Петржела: «Переход в „Фиорентину“ — отличный вариант для Кокорина»

27 января 2021, 15:22

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Переход в «Фиорентину» — отличный вариант для Кокорина. Для него это будет полезно со всех точек зрения. В Италии играют в красивый футбол, и в «Фиорентине» Кокорин точно не будет лишним. Он поможет клубу.

Не понимаю людей, которые удивились переходу Кокорина в «Фиорентину». Я, например, совсем не удивился. Да, у него были нефутбольные проблемы, но он по-прежнему остаётся востребованным игроком. С удовольствием буду следить за ним в Италии.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
27 января в 15:48
А мне Высоцкий вспоминается и БышОвец.
Cat01
Cat01
27 января в 15:24
Время покажет что будет дальше
drug01
drug01
27 января в 15:24
Желаем удачи и здоровья
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