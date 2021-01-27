Губерниев: «Многие не верят в Кокорина? Я тоже не очень верю»

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Он молодец, играть в футбол нужно там, где лучшие. Поэтому пожелаем ему всяческих успехов. Заиграет — это будет отлично, не заиграет — это будет плохо. Поэтому пусть покажет, что он хороший футболист, а не плохой. Нормальный футболист, который играет в футбол.

Он должен стремиться играть в Серии А или в испанской Примере, поэтому это вызов. Это точно так же, как хоккеист, который хочет вырасти до большого масштаба — должен стремиться играть в НХЛ . Это нормально, Кокорин стремится играть в футбол там, где в него играют лучшие.

Многие не верят в Кокорина? Я тоже не очень верю в Кокорина, но какое ему дело до меня? Докажет — будет молодец.