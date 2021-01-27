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Губерниев: «Многие не верят в Кокорина? Я тоже не очень верю»

27 января 2021, 15:13

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Он молодец, играть в футбол нужно там, где лучшие. Поэтому пожелаем ему всяческих успехов. Заиграет — это будет отлично, не заиграет — это будет плохо. Поэтому пусть покажет, что он хороший футболист, а не плохой. Нормальный футболист, который играет в футбол.

Он должен стремиться играть в Серии А или в испанской Примере, поэтому это вызов. Это точно так же, как хоккеист, который хочет вырасти до большого масштаба — должен стремиться играть в НХЛ. Это нормально, Кокорин стремится играть в футбол там, где в него играют лучшие.

Многие не верят в Кокорина? Я тоже не очень верю в Кокорина, но какое ему дело до меня? Докажет — будет молодец.

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Чист
Чист
27 января в 18:47, ред.
Да конечно как лижет Губернии -так ни любой сможет даже орден отлизал -Губернии и здесь не удержался отметится своей лояльностью -да что сомневаешься -если Едро удержится во власти думаю депутатом станешь
Остапчук 67
Остапчук 67
27 января в 17:19
Большинству он безразличен.
Частое упоминание сбитого летчика только раздражает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 января в 16:31
Губер прав. Только не надо так орать! Глохну от его рева, даже не видя его, а только читая.
Бедные соседи.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
27 января в 15:46
Сказал ниочем - только воздух сотряс
berda2003
berda2003
27 января в 15:38
губерниев: "... молоть языком нужно там, где больше платят, я так делаю... а слушают меня или переключают канал - мне наплевать."
sv_1969
sv_1969
27 января в 15:22
Пора закрыть эту тему с Табуреткиным.
КЭТиК
КЭТиК
27 января в 15:19
Губерниев не всегда прав.
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
27 января в 15:17
Вряд ли он не знает одного из известнейших комментаторов и спортивных журналистов России.
shlomo
shlomo
27 января в 15:15
Это уж точно...какое ему дело...и вообще он знает ли кто такой Губерниев????...
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