Ахметов: «Все проблемы остались позади, ощущаю себя гораздо увереннее»

Полузащитник ЦСКА признался, что последняя игра до начала зимнего перерыва с «Ростовом» добавила ему уверенности.

Эта игра была очень важна и для команды в целом, и для меня в частности. ЦСКА выиграл и при этом показал хороший футбол, мы были сильнее. Можно сказать, тот поединок показал истинную силу нашей команды. Я, в свою очередь, в прошлом году пропустил много времени и входил в игровой ритм постепенно. Матч в «Ростове» получился хорошим, зарядил настроением.

Сейчас чувствую, что все проблемы остались позади, ощущаю себя гораздо увереннее, в том числе психологически. Приложу все силы, чтобы вторая часть сезона сложилась для команды успешно.