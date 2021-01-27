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Ахметов: «Все проблемы остались позади, ощущаю себя гораздо увереннее»

27 января 2021, 14:16

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что последняя игра до начала зимнего перерыва с «Ростовом» добавила ему уверенности.

Эта игра была очень важна и для команды в целом, и для меня в частности. ЦСКА выиграл и при этом показал хороший футбол, мы были сильнее. Можно сказать, тот поединок показал истинную силу нашей команды. Я, в свою очередь, в прошлом году пропустил много времени и входил в игровой ритм постепенно. Матч в «Ростове» получился хорошим, зарядил настроением.

Сейчас чувствую, что все проблемы остались позади, ощущаю себя гораздо увереннее, в том числе психологически. Приложу все силы, чтобы вторая часть сезона сложилась для команды успешно.

Напомним, что Ахметов пропустил некоторое время из-за операции.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
27 января в 19:53
Ильзат должен ощущать себя не гораздо увереннее а просто уверенно.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 января в 19:45
Ильзату надо бы прибавить в скорости принятии решений. Да и бегать побольше, а то привык в мини футболе играть стоя, а тут двигаться много надо. Будем надеяться, что Ильзат еще прибавит......а если нет , то как обычно - это аренда и продажа . Ждем продолжения чемпионата , хорошо бы без травм и вируса обошлось.
mensk
mensk
27 января в 16:58
Понадобилось аж полтора месяца, чтобы понять насколько ЦСКА сильнее Ростова? Кто же тебе поверит?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 14:31
Ильзату удачи!
beefs
beefs
27 января в 14:23
Мы рады за тебя и команду в целом...
David Young
David Young
27 января в 14:18
Это ещё далеко не финишная линия постепенного улучшения себя как профессионала. Желаю успехов в этом и других начинаниях.
ДАША Д
ДАША Д
27 января в 14:18
Время набрать форму есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 января в 14:18
Рад за него...
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