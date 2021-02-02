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Созин: «Ещё два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ»

02 февраля 2021, 09:46

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что некоторые клубы РПЛ испытывают проблемы с финансированием.

Если в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, то ещё две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования. Или играть в нём с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб может доиграть сезон молодёжным составом.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
02 февраля 2021 в 18:22
    andrefino13
    andrefino13
    02 февраля 2021 в 17:59
    Зенит и Локомотив, наверное.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    02 февраля 2021 в 17:38
    Вот и сокращение лиги само собой разрешилось.
    BDA81
    BDA81
    02 февраля 2021 в 14:50
    Плюс Спартак))) Они чуть что сразу снимаються )) Того три уже клуба ))) Или Созин его и посчитал))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    02 февраля 2021 в 14:41
    Ты не прав в одном, но главном. Такой подход должен быть к клубам, которые финансируются государством. А причем здесь частные клубы.? И Федун, и Галицкий, и Ротенберг, и Гинер (частично, т.к. у него только 25% акций) могут тратить из своего кармана столько, сколько считают нужным. А вод деньги Газпрома, РЖД, ВТБ и региональных бюджетов должны суммироваться и составлять единый бюджет РПЛ, который делится на все клубы поровну. Если есть желающий олигархи вложить дополнительно в Ростов, к примеру, или Урал, ради бога. Но спортивный принцип равенства условий для всех должен быть. Если уж мы не можем обойтись без бюджетных денег в футболе, то пусть это будет справедливо.
    Брулин
    Брулин
    02 февраля 2021 в 13:26
    «Ротор» и «Крылья Советов» могут не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем в следующем сезоне («СЭ»)
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
    02 февраля 2021 в 13:02
    А чего тут готовить-то ? Давно созрели . Ещё лимит бы убрать и футболистов английскому обучить - и будет нам счастье ! ))
    Сп62
    Сп62 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    02 февраля 2021 в 12:38
    Как же ты Кокорина забыл?
    ermak6848
    ermak6848
    02 февраля 2021 в 12:29
    Футбольная пандемия в России...
    Срочно надо шамаша вызывать с бубном и мешком денег...
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    02 февраля 2021 в 12:16
    Я, честно сказать, удивлюсь, если губернаторы откажутся от спонсирования этих неназванных команд - ведь это такая нива для распила
    Бубнин
    Бубнин
    02 февраля 2021 в 12:11
    Еще и "Спартак" с чемпионата снимается.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    02 февраля 2021 в 12:06
    А одна команда может заявиться....но периодически сниматься по ходу первенства...если её не будут судить как Зенит....)))
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    02 февраля 2021 в 11:51
    Как говорят "нет денег - иди работай". Это как раз тот случай. Выращивайте игроков на продажу тогда. Если вы понабрали дно и никак их не развиваете, то кто виноват? Берите пример с Бразилии, Аргентины. Там тоже денег нет, поэтому экспортируют готовых футболистов. Вон в Шахтере одном сколько бразильцев было и есть? А российские где играют? Только Головин и Миранчук. Все. Банкротятся те, кто не умеет зарабатывать.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
    02 февраля 2021 в 11:40
    А что глупость давайте Краснодару 200 миллионов дадим и адм ресурсом вооружим так он не хуже голубой эскадры в ЛЧ себя покажет -не так что ли. Тем более что бабки государственные но уж никак не заработанные.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    02 февраля 2021 в 11:28
    Можно даже предположить кто именно! Ротор и Химки....Нафига они вообще выходили в РПЛ, если оказались не готовы к финансовым реалиям?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 февраля 2021 в 11:25
    Нерадостная весть, кто же там на очереди???.
    За адекватность
    За адекватность
    02 февраля 2021 в 11:18
    "Или играть в нём с очень плохим составом." Ну так у нас же это стабильная практика. Клуб условно выигрывает ФНЛ одним составом, выходит в РПЛ, начинается вой. Губернатор, давай денег, состав не соответствует уровню, слетаются агенты и пр. набирается куча непонятных легов, паспортистов с опытом, но и зарплату требующую посолиднее, распилы, откаты, через год долги, банкротство, крайних нет, контора "Рога и копыта" приказывает долго жить. В РФПЛ команд меньше, перелетов и игр меньше чем в ФНЛ, по идее почему должны вырасти расходы на команду? Если условно из областного бюджета выделяется на команду 10 млн, так и живите на эти 10 млн. Вышли в РПЛ, в чем проблема? Состав имеется, играйте. Если память не изменяет, то "ЦСКА" в конце 80-х начале 90-х перед развалом СССР вышел из первой Лиги в высшую и сразу занял второе место. И честно говоря не припомню чтобы они меняли состав условно на 80% по примеру "Ротора" и "Химок" вышедших в этом сезоне в РПЛ. (если ошибаюсь, думаю болельщики армейцев поправят). Сейчас же бюджетный клуб, это просто место распила бюджетных денег. Развитие футбола и клуба никому не интересно. Оттого, что условно в Тамбовской области не дадут денег на клуб, пенсионеры лучше жить не станут в этой области. Их раскрадут и разворуют на чем-то другом. На том и стоим. Как всегда личное субъективное мнение.
    112910415
    112910415
    02 февраля 2021 в 11:09
    короче, реформа готовится помаленьку
    Константин Белых
    Константин Белых
    02 февраля 2021 в 11:06
    Почему нельзя сделать ОБЩИЙ бюджет лиги? Чтоб был один фонд Зеня 200 Спартак 90 Уфа 20 и тд . Сложить все вместе и поделить равными долями на клуб? И пусть условно с бюджетом 35-40 млн каждый делает что хочет-покупает перепродает и зарабатывает как ему надо. А так если в лиге у одной команды бюджет 200 миллионов евро а у другой 10-15 так о какой конкуренции и внутренней борьбе речь? Это главное. А то каждый евро сезон заканчивать дырявым голубым парусом?
    Аксинья
    Аксинья
    02 февраля 2021 в 11:00
    Да мы и так знаем команды - Зенит и Сочи с трубы соскочат и будет им труба...
    swed27
    swed27
    02 февраля 2021 в 10:57
    Денег нет но вы держитесь
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ alexgurzan (раскрыть)
    02 февраля 2021 в 10:47
    Спасибо !!!
    Little Caprice
    Little Caprice
    02 февраля 2021 в 10:45
    Губернаторы решили свернуть все социальные проекты и полностью сосредоточиться на пополнении своих карманов. Учуяли, чем пахнет.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    02 февраля 2021 в 10:44
    Дюковщина Российского футбола воплоти. Если так дальше пойдёт то футбол в регионах постепенно погибнет
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    02 февраля 2021 в 10:42
    Ну да что можно ещё услышать от болелы Зенита... Вы то сможете платить с госденег легам непомерные зарплаты. А другие как? Если уж вы хотите равняться на НХЛ, то и леги должны быть вписаны в потолок зарплат. Или как в МЛС оставлять две вакансии вне потолка на так называемых звёзд. Иначе если вывести легов из потолка, то зачем все это? Агенты легов будут требовать не подъёмные зрЯплаты даже для средних легов. Получится тоже что и с нашими пешеходами.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Владимир_Спартак (комментарий удален) (раскрыть)
    02 февраля 2021 в 10:39
    Нет, вы случайно нажали на кнопку анонимного комментария.
    Нужно нажать её ещё раз и всё станет, как раньше.
    Caniggia
    Caniggia
    02 февраля 2021 в 10:34
    Можно предположить, что помимо Тамбова, в число незаявленных могут попасть Химки, Ротор и Уфа. Если все 4 отцепятся от РПЛ, то как раз остаётся 12 искомых кое-кем команд.
    cska1948
    cska1948 ответ Крикун (комментарий удален) (раскрыть)
    02 февраля 2021 в 10:30
    Ну и как, помог "дикий вой" сохранить перечисленные вами команды?
    alexgurzan
    alexgurzan ответ 6wcrjpxjr6rn (раскрыть)
    02 февраля 2021 в 10:29
    Вы пишите анонимные комменты, это нужно выключить.
    https://www.soccer.ru/rules
    П.8.
    cska1948
    cska1948
    02 февраля 2021 в 10:27
    Хотелось бы послушать, что по этому поводу скажут "специалисты" ратующие за увеличение команд в РПЛ.
    Гость
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