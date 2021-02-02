Созин: «Ещё два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что некоторые клубы РПЛ испытывают проблемы с финансированием.
Если в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, то ещё две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования. Или играть в нём с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков.
Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб может доиграть сезон молодёжным составом.
А так как большинство игроков команды составляют россияне и приравненные к ним футболисты бывших советских республик, это сэкономит приличную сумму в бюджете.
Желающие же заработать побольше могут отправляться в Европу. Там и заработают, и мастерство своё поднимут. Одни плюсы для сборной и рейтинга в целом.
Если не уменьшить эти неоправданно огромные зарплаты, мы так и будем терять команды.
Вот в НХЛе сделан потолок зарплат на команду, а они играют и остаются сильнейшей лигой в мире. Нам надо с них брать пример...
А так как большинство игроков команды составляют россияне и приравненные к ним футболисты бывших советских республик, это сэкономит приличную сумму в бюджете.
Желающие же заработать побольше могут отправляться в Европу. Там и заработают, и мастерство своё поднимут. Одни плюсы для сборной и рейтинга в целом.
Если не уменьшить эти неоправданно огромные зарплаты, мы так и будем терять команды.
Вот в НХЛе сделан потолок зарплат на команду, а они играют и остаются сильнейшей лигой в мире. Нам надо с них брать пример...