Созин: «Ещё два клуба могут не заявиться на следующий сезон РПЛ»

Член комитета по этике РФС заявил, что некоторые клубы РПЛ испытывают проблемы с финансированием.

Если в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, то ещё две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования. Или играть в нём с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков.