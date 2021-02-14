«Челси» продолжает платить зарплату Лэмпарду

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14 февраля 2021, 16:34

По данным источника, «Челси» продолжает платить зарплату бывшему главному тренеру команды .

Специалист продолжает получать 75 тысяч фунтов в неделю. Лондонцы будут платить зарплату тренеру до июля, если он не возглавит другой клуб к тому времени.

Напомним, что место Лэмпарда во главе «Челси» занял Томас Тухель.