«Челси» продолжает платить зарплату Лэмпарду

По данным источника, «Челси» продолжает платить зарплату бывшему главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду.
Специалист продолжает получать 75 тысяч фунтов в неделю. Лондонцы будут платить зарплату тренеру до июля, если он не возглавит другой клуб к тому времени.
Напомним, что место Лэмпарда во главе «Челси» занял Томас Тухель.
Хочется верить в то, что у Лэмпарда всё будет хорошо, в том числе, и в его тренерской карьере!
Хочется верить в то, что у Лэмпарда всё будет хорошо, в том числе, и в его тренерской карьере!