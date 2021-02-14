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«Челси» продолжает платить зарплату Лэмпарду

14 февраля 2021, 16:34

По данным источника, «Челси» продолжает платить зарплату бывшему главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду.

Специалист продолжает получать 75 тысяч фунтов в неделю. Лондонцы будут платить зарплату тренеру до июля, если он не возглавит другой клуб к тому времени.

Напомним, что место Лэмпарда во главе «Челси» занял Томас Тухель.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 февраля в 18:44
джентельменский ход !
Caniggia
Caniggia
14 февраля в 18:12
И на фига Лэмпарду искать работу до июля. Честные халявные деньги терять?
ТТ
ТТ ответ ОПС (раскрыть)
14 февраля в 17:30
О времена, О нравы!)
particular
particular
14 февраля в 17:25
Благополучие, разбавленное грустью и сдобренное печалью расставания 😥️
Бубнин
Бубнин
14 февраля в 17:19
После увольнения Лэмпарда команда не проигрывает, так что, Фрэнк вполне заслуживает.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 февраля в 17:00
Модно стало у тренеров , потеряв работу , получать зарплату . Дело Спалетти живет и побеждает.
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 16:58
Несмотря на то, что Фрэнк был отправлен в отставку, руководство команды имеет на это полное право, повод был... Время шло - результаты огорчали! Такое решение, платить зарплату до июля, если он не возглавит другой клуб, достойно уважения! Фрэнк Лэмпард -Легенда "Челси", и вполне заслуживает такого отношения.

Хочется верить в то, что у Лэмпарда всё будет хорошо, в том числе, и в его тренерской карьере!
Василий 50
Василий 50
14 февраля в 16:58
Это не наши проблемы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 февраля в 16:57
Значит так нужно...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 февраля в 16:54
И что теперь?
КЭТиК
КЭТиК
14 февраля в 16:45
Юристов Челси нужно увольнять.
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 февраля в 16:42, ред.
Здравствуйте, комментарий в топе, очки начислены
sihafazatron
sihafazatron
14 февраля в 16:42
лэмпард до июля будет отдыхать)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 февраля в 16:38
Здраствуйте! А у меня на последний комментарий пришел, что "Ваш комментарий стал лучший", но очки не начислены, в лучших он не появился, просто неправильно сообщение пришло?
волгодон 2
волгодон 2
14 февраля в 16:37
Производственная душевная травма.
ОПС
ОПС
14 февраля в 16:36, ред.
Какие времена, такие нравы
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