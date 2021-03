УЕФА представил мяч Лиги чемпионов на 2021 год

УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов Finale Istanbul 21.

Футбольный снаряд посвящен 20-летию классического мяча со звездами. Мяч будет использоваться во всех оставшихся матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Finale Istanbul 21 сочетает в себе элементы всех 20 предыдущих финалов ЛЧ . Небольшие красные полоски отмечают даты и города предыдущих финальных игр.

⭐ The new # UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.



⚽ It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5

UEFA

UEFA