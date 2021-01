Пуйоль представил эксклюзивную форму «Барселоны» для матча с «Реалом»

«Барселона» представила эксклюзивный комплект формы, созданный специально для матча против «Реала» весной.

Новая форма «Барсы» сочетает в себе клубные цвета (синий и гранатовый) и красно-желтую расцветку флага Каталонии.

Комплект представил бывший капитан команды .

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в Мадриде 11 апреля 2021 года в рамках 30-го тура Ла Лиги.

👀 Look who's back! 👀

🔥 @Carles5Puyol unveils our new #ElClásico special edition jersey! 💙❤️