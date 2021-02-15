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Кастро Пабло: «Я пройду очень быструю адаптацию в „Локомотиве“»

15 февраля 2021, 13:52

Защитник «Локомотива» Кастро Пабло рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

Когда забиваешь гол, это всегда позитив, даже если это товарищеский матч. Более того, мы победили достойного соперника — это вдвойне приятно («Ростов» 2:1). Самое главное — это подготовка, которую мы провели. Сборы оставили приятное впечатление. У нас единая команда, все как единый кулак, один коллектив. Нужно перенести эти победы на чемпионат.

В Москве минус 15 градусов и очень много снега? Надо быть готовым ко всему и как можно быстрее адаптироваться. В Бордо тоже было холодно. Конечно, не минус 15, но будьте уверены, что я пройду очень быструю адаптацию.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
15 февраля в 16:04
Откуда он? Какие-то странные трансферы, вон из Чертанова или Локомотив-2 возьмите кого-нибудь
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
15 февраля в 13:55
Много было игроков и мастеровитей, которые не вписались
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