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Игнатьев: «Есть сомнения по поводу трансфера Рондона в ЦСКА»

15 февраля 2021, 12:56

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход в ЦСКА нападающего «Далянь Ифан» Саломона Рондона.

Можно ли назвать Саломона Рондона усилением для ЦСКА? Трудно сказать. Рондон очень хорошо выступал в российском чемпионате, но то, что было вчера, это было вчера. Если бы Рондон перешел в ЦСКА не сейчас, а несколько лет назад, можно было бы поаплодировать армейцам. А так с того момента, когда Рондон выступал в нашем чемпионате, прошло достаточно много времени. Он уже в другой среде, в другом футбольном ритме, и как все это будет трансформироваться при переходе в ЦСКА, никто не знает. Поэтому у меня есть некоторые сомнения по поводу этого трансфера.

Тем не менее это наши размышления со стороны, а ЦСКА наверняка подробно отслеживал игровую деятельность футболиста, и, наверное, просто за былые заслуги не стал его бы приглашать. Зная руководство ЦСКА, могу сказать, что оно редко когда не попадает по крайней мере в девятку. Поэтому есть надежда, что это может стать усилением.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 19:31
Чего гадать на кофейной гуще.
Рондона взяли в аренду, а не за 40 млн.евро
как хрустального Малкома.
Заиграет будет хорошо
а на нет и суда нет
поедет обратно в Китай
RamonCSKA
RamonCSKA
15 февраля в 13:36
Для аренды нормально
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 февраля в 13:32
Если перевести все это обилие букв на более простой язык, получится "Я ничего не знаю, поэтому сомневаюсь"
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Федор Паршунин (раскрыть)
15 февраля в 13:31
Карраско тоже играл в Китае вместе с Рондоном в одной команде, а сейчас за Атлетико играет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 февраля в 13:26
Ну как бы Рондон поиграл в китайской лиге не пять лет, а всего два года. А перед глазами есть успешный пример Витселя, поигравшего в "Зените", перешедшего в Китай, заработавшего там денег и в последствии приносившего пользу Боруссии из Дортмунда. А все таки Бундеслига как-то позабористее РПЛ выглядит. Кстати, Саломон скорее всего до сих пор бы играл в "Зените", если бы не лимит и на его место не пришлось бы брать Дзюбу. Вот такой виток истории получается.
Сп62
Сп62
15 февраля в 13:09, ред.
Мы надеемся на Квинси, а армейцы на Саломона. Посмотрим, кому повезёт больше. Желаю удачи всем.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 13:04
Ну, пока это полноценным трансфером назвать нельзя - это только аренда. Так , что пока особо переживать не стоит . Посмотрим как Саломон проявит себя весной??? Выводы можно будет сделать ближе к лету.
Если учесть , что весна у нас будет поздняя , поля тяжелые, травмы и повреждения будут обязательно. Так что лишняя боевая единица вполне сгодится. Жаль поляны за февраль и март угробят. Но господам , сидящим на верхах, виднее.
Ждем продолжения сезона.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 февраля в 12:59
Почта России запросила пощады...
1bear
1bear
15 февраля в 12:59
надеюсь,Рондон ещё не спёкся и принесёт пользу,но надежда мала
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