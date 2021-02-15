Игнатьев: «Есть сомнения по поводу трансфера Рондона в ЦСКА»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал возможный переход в ЦСКА нападающего «Далянь Ифан» .

Можно ли назвать Саломона Рондона усилением для ЦСКА ? Трудно сказать. Рондон очень хорошо выступал в российском чемпионате, но то, что было вчера, это было вчера. Если бы Рондон перешел в ЦСКА не сейчас, а несколько лет назад, можно было бы поаплодировать армейцам. А так с того момента, когда Рондон выступал в нашем чемпионате, прошло достаточно много времени. Он уже в другой среде, в другом футбольном ритме, и как все это будет трансформироваться при переходе в ЦСКА , никто не знает. Поэтому у меня есть некоторые сомнения по поводу этого трансфера.