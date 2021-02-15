Игнатьев: «Есть сомнения по поводу трансфера Рондона в ЦСКА»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход в ЦСКА нападающего «Далянь Ифан» Саломона Рондона.
Можно ли назвать Саломона Рондона усилением для ЦСКА? Трудно сказать. Рондон очень хорошо выступал в российском чемпионате, но то, что было вчера, это было вчера. Если бы Рондон перешел в ЦСКА не сейчас, а несколько лет назад, можно было бы поаплодировать армейцам. А так с того момента, когда Рондон выступал в нашем чемпионате, прошло достаточно много времени. Он уже в другой среде, в другом футбольном ритме, и как все это будет трансформироваться при переходе в ЦСКА, никто не знает. Поэтому у меня есть некоторые сомнения по поводу этого трансфера.
Тем не менее это наши размышления со стороны, а ЦСКА наверняка подробно отслеживал игровую деятельность футболиста, и, наверное, просто за былые заслуги не стал его бы приглашать. Зная руководство ЦСКА, могу сказать, что оно редко когда не попадает по крайней мере в девятку. Поэтому есть надежда, что это может стать усилением.
Если учесть , что весна у нас будет поздняя , поля тяжелые, травмы и повреждения будут обязательно. Так что лишняя боевая единица вполне сгодится. Жаль поляны за февраль и март угробят. Но господам , сидящим на верхах, виднее.
Ждем продолжения сезона.
Всем здоровья.
Если учесть , что весна у нас будет поздняя , поля тяжелые, травмы и повреждения будут обязательно. Так что лишняя боевая единица вполне сгодится. Жаль поляны за февраль и март угробят. Но господам , сидящим на верхах, виднее.
Ждем продолжения сезона.
Всем здоровья.