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Аршавин: «РПЛ в Европе никому не интересна, её никто не смотрит»

15 февраля 2021, 08:04

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему российские футболисты крайне редко уезжают в европейские чемпионаты.

Потому что вы лимит сделали, как вы хотите по-другому? А талантливых молодых игроков мало. Дефицит рождает завышенные цены. Нужно, чтобы российские и иностранные клубы жили по одним законам рынка, но это же не так.

Почему последний всплеск переходов россиян в иностранные клубы был после чемпионата Европы-2008? Потому что российский чемпионат никому не интересен, его никто не смотрит. Смотрят на выступления сборной и игры клубов в еврокубках.

В еврокубках в последнее время они неудачные, а после чемпионата мира уехал Головин. Остальные футболисты так или иначе были взрослые, у них были хорошие условия для продолжения карьеры в России.

Условные Карпин и Мостовой ездили по сусекам в Испании, ведь в России они получали 500 долларов, а там – 5000. Сейчас все наоборот. Есть ли сейчас российский игрок, которого могли бы пригласить в хороший европейский клуб? В РПЛ нет.

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Все комментарии
Даниил Корохов
Даниил Корохов
15 февраля в 19:05
РПЛ даже в России никому не интересен, если бы не Спартак вообще никто не смотрел бы этот цирк!
alexamit
alexamit
15 февраля в 17:46
    За адекватность
    За адекватность
    15 февраля в 12:51
    "Потому что российский чемпионат никому не интересен, его никто не смотрит." Под эгидой УЕФА проводится 54 футбольных чемпионата, и 49 из них условно плюс-минус мало кому интересны и их мало кто смотрит. Ну то такое. Также не считаю, что это из-за условно Дюкова, Прядкина и.т.д., наши клубы играют в какой-то доисторический футбол. Это Дюков должен заставить футболистов клубов РФПЛ пытаться играть в современный футбол, бегать по полю, а не бродить пешком, аки сомнамбулы, прессинговать, и.т.п.? Или все же не он? Очень верно подмечено на мой взгляд в лучшем комментарии пользователем cska1948, загублена футбольная школа. А это фундамент. Сколько было примеров и рассказов, что талантливейшего мальчишку не возьмут, потому как у родителей нет возможности заплатить, а какой-то сынок богатеньких родителей, решивший, что хочет быть футболистом, пройдет отбор, хотя из него вырастит очередное футбольное полено. На всех уровнях коррупция, распилы, откаты и.т.д. И конца и края этому не видно. Одни только разговоры про лимиты, завышенные зарплаты, бюджетные деньги в футболе и.т.п., и никто ничего не делает и не собирается менять. Вожди РФС и РПЛ только лозунги толкают о светлом футбольном будущем и протирают штаны в комитетах. Что лучше всего получается, так это штрафовать. Извиняюсь за много букв. Как обычно личное мнение.
    Чойбалсан
    Чойбалсан ответ cska1948 (раскрыть)
    15 февраля в 12:35
      janka bulka
      janka bulka
      15 февраля в 12:22
      Когда 76и на единственный продолжавшийся чемпионат Беларуси, я верил людям со стороны из России, но когда возобновился чемпионат в России и я глянул пару таймов из него, понял, что кроме стадионов и 5 более сильных клубов это одно и тоже пальто.
      lobsterdam
      lobsterdam
      15 февраля в 12:10
      Вспомним классика: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!" Правда, они и не собираются "садиться"...
      galem72
      galem72
      15 февраля в 11:42
      Вот откровенный удар по нашим скрепам. Исходя из информации матч'тывэ, рпл чуть ли не самая смотрибельная и захватывающая лига на планете. Это, между прочим, подтверждается "суперской" заставкой и фоновой музыкой. ))
      makkie
      makkie
      15 февраля в 11:33
      Больше Дюковых, Сочи, Оренбургов, Прядкиных и двойных стандартов в РПЛ.
      Лига и так катится в тартарары, а им всё мало.

      Аршавин прав на 100%, но поспорил бы насчёт российских игроков, которые могут уехать за рубеж - тот же Зобнин или Сафонов вполне могут пробовать силы в Европе.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      15 февраля в 11:28
      Увы, но это объективная реальность! И с этим нужно активно бороться.
      berda2003
      berda2003
      15 февраля в 11:27
      проблема одна: ЗАРПЛАТА!!! Когда сделаете, так чтобы платили по заслугам, т.е. зарабатывали - всё наладится. Не на лавке зарабатывали, а на поле!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      15 февраля в 11:18
      Не только футбол в *опе. В других видах проглядывается тенденция к падению ниже канализаций. Причина сидит глубоко. Одна из причин коррупция человеческих душ с ее смертными грехами:
      Зависть, бабло шоуменов, кумовство, блат, мутковщина. Уберут лимит, ничего не поменяется. В системе управления сидят люди, которые решают, как лучше будет им на данном этапе. Переходили на систему "осень-весна". Вспомните, что обещали? Ломали, меняли..экспериментаторы).
      Кто руководит росфутболом десятилетия? Кто имеет "право первой ночи" в росфутболе? Скупая все самое лучшее внутри уничтожая конкуренцию, а потом возмущаясь, что они играют в закрытый футбол?
      Кто десятилетиями играет в еврокубках, попадая туда всеми правдами и неправдами? Кто на вершине пирамиды росфутбола?
      А так все это демагогия, болтовня, обещания, которые тянутся десятки лет. Разочаровался я в этой кухне. Ну, как можно объяснить, то, что лучшие тренера, которые доказали свою состоятельность сейчас не у дел?! Убрали, сожрали, уничтожили все самое лучшее. С кем добиваться побед в еврокубках? С безвольными клоунами-шутами? У, которых нет стратегии, которые не могут видеть, решать на несколько ходов вперёд).
      Ну..в общем вот так. В обще в росфутболе по-моему свой путь. Учитывать надо все. Менталитет, природу, историю.
      А *******(говорить), не мешки ворочить. Мы же в этом мастаки.)
      oFANATo
      oFANATo
      15 февраля в 11:09
      Андрюша, за то что в Европе наш РПЛ не интересен....надо сказать спасибо РФС во главе с питерским Дюковым.
      Q-J-G
      Q-J-G ответ cska1948 (раскрыть)
      15 февраля в 10:58
      Мнение не мальчика, мнение взрослого человека, который видел всё тогда и сейчас, может сравнить и оценить - объективно, а не на эмоциях, не зная истинной причины.
      Баба Яга против
      Баба Яга против
      15 февраля в 10:16
      Когда Шава играл и получал бабки он бы такого не сказал,а сейчас на пенсии можно.
      VAN ARM
      VAN ARM
      15 февраля в 10:05
      а у нас многие не смотрят европу))))))))))))
      Caniggia
      Caniggia
      15 февраля в 10:04
      Всё правильно и логично сказал Аршавин. Наш чемпионат настолько отсталый и убогий, что даже приезд некоторых уже известных в Европе игроков, ни сколько не повышает его статус.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      15 февраля в 09:53
      Шава, ты с дуба рухнул ?
      Смотреть росфутбол это только из под палки можно заставить !
      Здесь главные игроки в кабинетах сидят - там все и происходит !
      Деньги любят тишину , болельщики им не нужны .
      cska1948
      cska1948
      15 февраля в 09:38
      Когда Карпин, Мостовой, Заваров, Шалимов и ещё многие постигали футбольные азы и становились мастерами, в стране лимита на легионеров НЕ БЫЛО! На легионеров был ЗАПРЕТ! Но это не помешало им, когда это стало возможно, быть востребованными в Европе! И причина здесь одна! В них была заложена футбольная ШКОЛА! А у нас сейчас многие "спецы" и болельщики хотят получить яблоки не посадив саженца! Поступить в МГУ без учёбы в школе! ТАК НЕ БЫВАЕТ! Никакая отмена лимита не заменит футбольного образования, которое закладывается в детско-юношеском футболе.
      LOpp
      LOpp
      15 февраля в 09:34
      Только Дюкову и Прядкину об этом не говорите, а то парни расстроятся
      МапС
      МапС
      15 февраля в 09:34
      Ничего удивительного. Я тоже не смотрю европейские чемпы. Они мне не интересны. То ли дело наше пискощипательное первенство!
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      15 февраля в 09:21, ред.
      Народная мудрость: если подавляющему числу населения страны не нравится реформа/закон/указ/прочее значит именно это и будет принято. Не нравится лимит никому - смиритесь, он надолго. Ведь он позволяет кому-то что-то попилить. А то, что при этом деградирует футбол, позоримся в Европе, скатываемся год за годом всё ниже и ниже - да плевать. Господи, если мы на самом высоком уровне мультики с ракетами на полном серьёзе впариваем миру, то о чём говорить о каком-то там футболе. Распил рулит, а если для этого нужен лимит, подлимит, надлимит - всё будет принято.
      КЭТиК
      КЭТиК
      15 февраля в 09:07
      Белоруссам надо впааривать, вместе с выделением кредитов.
      cska1948
      cska1948
      15 февраля в 09:06
      Когда в условных Карпина и Мостового закладывалась футбольная школа, у них и в мыслях не было ездить по сусекам условной Испании! Мыслей не было, а школа была! Так что не лимит виноват в низком уровне РПЛ, а отсутствие ШКОЛЫ!
      mihaluch
      mihaluch
      15 февраля в 08:54
      Лимит нужен но на зарплаты.
      112910415
      112910415
      15 февраля в 08:54
      правда !
      простая, как мычание
      DEIVID_1
      DEIVID_1
      15 февраля в 08:47
      Ну, хоть раз что-то дельное сказал.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      15 февраля в 08:43
      Шава всегда толково рассуждает...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      15 февраля в 08:40
      Потому что там работать надо
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      15 февраля в 08:38, ред.
      Не фанат Аршавина, но он почти всегда говорит верные вещи. Даже когда матчи коментирует. Иногда, очень редко, когда ЦСКА играет с Зенитом, он позволяет себе "орловщину". Вообще его приятно слушать. Не ожидал от него, тем более с его гнусавым или картавым голосом, над которым он работает кстати. По ящику норм всегда базарит, старается.
      13 RUS
      13 RUS
      15 февраля в 08:32
      Донный чемп и у нас никто не смотрит, особенно на платном тина тв
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