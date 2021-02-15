Аршавин: «РПЛ в Европе никому не интересна, её никто не смотрит»

Бывший игрок «Зенита» объяснил, почему российские футболисты крайне редко уезжают в европейские чемпионаты.

Потому что вы лимит сделали, как вы хотите по-другому? А талантливых молодых игроков мало. Дефицит рождает завышенные цены. Нужно, чтобы российские и иностранные клубы жили по одним законам рынка, но это же не так.

Почему последний всплеск переходов россиян в иностранные клубы был после чемпионата Европы-2008? Потому что российский чемпионат никому не интересен, его никто не смотрит. Смотрят на выступления сборной и игры клубов в еврокубках.

В еврокубках в последнее время они неудачные, а после чемпионата мира уехал Головин. Остальные футболисты так или иначе были взрослые, у них были хорошие условия для продолжения карьеры в России.