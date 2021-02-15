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Левченко: «Либо Промес сядет, либо будет встречен аплодисментами»

15 февраля 2021, 11:04

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о скандале вокруг полузащитника «Аякса» Квинси Промеса. Ранее была информация, что Промеса могут посадить в тюрьму.

Суд в Голландии — это очень хорошо выстроенная система. Не сказал бы, что здешний суд — карательный. Многие разборки, например, бытового плана, заканчиваются грозящим пальчиком полицейского. Если же человек всё-таки отправляется в тюрьму, то там его не будут гнобить, а постараются сделать из него правильного гражданина. То есть дают второй шанс — в этом плане здесь намного более человечные тюрьмы и общество.

Что более вероятно в случае с Промесом? Многое будет зависеть от судьи. Если суд решит, что улик и доказательств о совершении Промесом тяжкого преступления достаточно, то он понесёт самое суровое наказание.

В любом случае дело будет показательным. Если Промеса оправдают, это станет подспорьем для многих других футболистов, которых, возможно, тоже кто-то шантажирует. Поэтому глобально есть два варианта развития событий: либо Промес сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами. Тут третьего не дано.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
15 февраля в 13:52
"Не сказал бы, что здешний суд — карательный."
s7ruqv4s5gs5
s7ruqv4s5gs5
15 февраля в 12:52
Казнить Нельзя , ПОМИЛОВАТЬ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
15 февраля в 12:21
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    15 февраля в 12:19
    А почему это невозможно через пару лет.? Прецедент в Спартаке недавно совсем был.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 февраля в 11:59
    Одно из двух однозначно
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 февраля в 11:58
    Нормально всё будет!
    Добряк
    Добряк
    15 февраля в 11:58
    Спасибо, кэп. Но есть третий вариант: он отсидит, а потом будет встречен аплодисментами в Спартаке...
    makkie
    makkie
    15 февраля в 11:52
    Хотелось бы, чтобы Промеса встречали аплодисментами на Открытие арене во время матчей Спартака.
    Чойбалсан
    Чойбалсан ответ galem72 (раскрыть)
    15 февраля в 11:47
    Ну да, евротюрьмы человечны, например, для Брейвика, убившего 70+ человек.
    galem72
    galem72
    15 февраля в 11:46
    "...здесь намного более человечные тюрьмы и общество..."

    А по скрепным каналам ТВ говорят, что они только загнивают там у себя, в своей Европе, да и духовных ценностей нет у них никаких. Может, этот Левченко нас обманывает?
    David Young
    David Young ответ Futurista (раскрыть)
    15 февраля в 11:45
    .
    Futurista
    Futurista
    15 февраля в 11:42
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 февраля в 11:38
    В Спартаке встретят аплодисментами...
    Чойбалсан
    Чойбалсан
    15 февраля в 11:36
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    15 февраля в 11:27
    Если будет "встречен аплодисментами" мотивации будет выше крыши. Это плюс для Спартака. Большой плюс.
    112910415
    112910415
    15 февраля в 11:25
    Промес сядет в самолёт и в Москве будет встречен аплодисментами !
    STVA 1
    STVA 1
    15 февраля в 11:23
    Посмотрим что получится!
    David Young
    David Young ответ ТТ (раскрыть)
    15 февраля в 11:21
    .
    ТТ
    ТТ
    15 февраля в 11:16
    "Мне теперь из этого дома два пути: либо я ее веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору !"
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 февраля в 11:13
    И там тоже можно откупиться.
    Cat01
    Cat01
    15 февраля в 11:09
    Лучше пусть стоит на ногах
    oFANATo
    oFANATo
    15 февраля в 11:06
    Или....или....скоро узнаем.
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