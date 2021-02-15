Быстров: «Миранчук может стать игроком основы „Аталанты“ в этом сезоне»

Бывший футболист сборной России оценил выступления российских игроков в европейских командах.

Миранчук собрал на себе несколько игроков и отдал шикарную передачу [в игре с «Кальяри»]. Нападающему ничего не оставалось, кроме как забить. На самом деле он вышел довольно активно, заработал пару штрафных. Во втором тайме «Аталанта» с ним играла лучше, чем без него. Конечно, проще играть, когда ты ведёшь за собой команду, ему удавалось такое в «Локомотиве». Он брал мяч и бил штрафные. А тут есть другие люди. Для этого и есть тренировки, где надо показывать себя. Уход Гомеса? В «Аталанте» сейчас слишком большая конкуренция. Если тренер будет ему доверять, он может стать игроком основы в этом сезоне.

Кокорин? Сегодня проблемы были и у тренера «Фиорентины». Первая замена была на 84-й минуте. Может, его устраивает тот футбол, который показывает команда. Саша же может сыграть на другой позиции. Он раскроется через 5-6 лет? Ему реально сейчас заиграть, просто надо восстановить все свои физические кондиции.

Если у Головина повторная травма, то восстановление займет в два раза больше времени, чем в первый раз. Пишут, что Саша лучше, чем «Монако»? Нет, конечно. Они же выиграли сегодня [сыграли 2:2], смогли сравнять счет. Но вообще Головин молодой, у него травмы должны быстро заживать.