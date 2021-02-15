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Быстров: «Миранчук может стать игроком основы „Аталанты“ в этом сезоне»

15 февраля 2021, 00:06

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил выступления российских игроков в европейских командах.

Миранчук собрал на себе несколько игроков и отдал шикарную передачу [в игре с «Кальяри»]. Нападающему ничего не оставалось, кроме как забить. На самом деле он вышел довольно активно, заработал пару штрафных. Во втором тайме «Аталанта» с ним играла лучше, чем без него. Конечно, проще играть, когда ты ведёшь за собой команду, ему удавалось такое в «Локомотиве». Он брал мяч и бил штрафные. А тут есть другие люди. Для этого и есть тренировки, где надо показывать себя. Уход Гомеса? В «Аталанте» сейчас слишком большая конкуренция. Если тренер будет ему доверять, он может стать игроком основы в этом сезоне.

Кокорин? Сегодня проблемы были и у тренера «Фиорентины». Первая замена была на 84-й минуте. Может, его устраивает тот футбол, который показывает команда. Саша же может сыграть на другой позиции. Он раскроется через 5-6 лет? Ему реально сейчас заиграть, просто надо восстановить все свои физические кондиции.

Если у Головина повторная травма, то восстановление займет в два раза больше времени, чем в первый раз. Пишут, что Саша лучше, чем «Монако»? Нет, конечно. Они же выиграли сегодня [сыграли 2:2], смогли сравнять счет. Но вообще Головин молодой, у него травмы должны быстро заживать.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
15 февраля в 11:30
Это же Вова!Всадник без головы))
Bavaria_N
Bavaria_N
15 февраля в 08:25
дубль великой Баварии бы усилил
Caniggia
Caniggia
15 февраля в 08:10
Очередная порция хрени от весёлого Володьки. Только я про фразу о Кокоше, что типа, через 5-6 лет заиграет, не понял. Это такой прикол или опечатка?
SHMEL
SHMEL
15 февраля в 08:00
Такие интервью и оценки может давать практически любой диванный эксперт.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 февраля в 07:38
Вовик стал крутым футбольным аналитиком
112910415
112910415
15 февраля в 06:35
похвалы преувеличены
спокойствие, только спокойствие !
КЭТиК
КЭТиК
15 февраля в 06:24
Пока Миранчук на вторых ролях.
STVA 1
STVA 1
15 февраля в 05:02
Вовиными устами мед пить только
RamonCSKA
RamonCSKA
15 февраля в 01:08
Володька показывает опять себя знатным аналитиком и мастером русского языка
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 01:02
Тягучая , очень вязкая игра была. И правильно сказал комментатор , что Кальяри сами не играют и другим не дают. Борьбы было много по всему полю, моментов минимум. И только отличный проход Муриэля решил исход встречи. Никто в Аталанте особо не выделялся, Миранчук был не лучше других , почти не обострял. Так , что хвалебные песни сегодня явно не по адресу.
Всем здоровья.
Палыч82
Палыч82
15 февраля в 00:46
Быстров доказывает в каждым разом, что до дна еще не далеко, хотя кажется, что куда еще то. Что за бред про "собрал на себе игроков" и "нападающему ничего не оставалось, кроме как забить". Там Муриеля слалом исход решил, впрочем вся команда выглядела неважно, не только Алексей. А ведь скоро Мадрид...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 февраля в 00:22
Владимир немного преувеличивает. Забитый гол на 80 процентов заслуга Муриэля, которому пришлось пробить в борьбе с двумя игроками противниками. Никакой речи здесь о "нападающему ничего не осталось, как забить" быть не может. Но Алексей действительно отдал шикарную передачу и его результативное действие стопроцентно заслуженно. Необходимо продолжать в том же духе, а не уподобляться знаковому и пока необъяснимому приобретению "Фиорентины"
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 00:10
Хочется в это верить!
Будем надеяться!
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