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Экс-селекционер «Локо»: «Сёмину никто не нравился из наших кандидатов»

15 февраля 2021, 09:47

Бывший селекционер «Локомотива» Александр Сорочинский поделился впечатлениями от работы с экс-тренером московской команды Юрием Сёминым.

Тяжело ли работать с Сёминым? Мы знали проблемные места и за полгода подготовили список. Дали Юрию Павловичу около 60 кандидатур на три позиции. На следующее утро он пришел и сказал, что ему никто не нравится.

Один человек физически не может за вечер оценить 60 футболистов. Понятно, что он их либо вообще не смотрел, либо отдал этот список людям, которым доверял. Ему помогали Виктор Тищенко и Евгений Харлачев, в основном всех игроков просматривали они.

Сёмин убрал все наши предложения и выдвинул несколько своих, которые стоили дороже наших. В этом манера Юрия Павловича. Он работает с узким кругом лиц. Насколько я понимаю, у Сёмина не заладилось с Лосюком, они не могли найти общий язык.

Селекционный отдел Юрию Павловичу точно не нужен. Или это должен быть отдел, который состоит только из его людей, которым он полностью доверяет.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
15 февраля в 13:52
Семин отвечал за результат и в том что он завернул кандидатов нет Сорочинского нет криминала!
Caniggia
Caniggia
15 февраля в 13:30
Сорочинский в конце сам и озвучил какой селекционный отдел нужен Сёмину - либо вообще не нужен, либо в него должны входить люди, которым он полностью доверяет. Уважающий себя тренер и должен, по хорошему иметь свой такой отдел, со своим человеком или людьми или же вообще сам отслеживать кандидатов и предлагать их руководству. Сёмин знает себе цену и себя уважает, так как понимает, что за результат отвечать только ему и посторонних селекционеров при нём быть не должно.
За адекватность
За адекватность
15 февраля в 13:28
"Он работает с узким кругом лиц." Не знаю с каким кругом лиц работал Палыч, но одно знаю точно, что в крайний свой приход попаданиями в ГЭ ЛЧ по результатам чемпионата он принес в казну клуба очень неплохую сумму денег. Поэтому смело мог Вам посоветовать засунуть этот список с 60-тью кандидатами сами знаете куда, и выдвигать своих, которые пусть и стоили дороже. Как обычно личное мнение.
berda2003
berda2003
15 февраля в 13:24
... а на хрена ему "специалисты" типа сорочинского: подсовывали за откаты, как ни мурло, так смолова... вот он и искал настоящих футболистов.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
15 февраля в 12:42
Привет катёнок.Так и есть.)
David Young
David Young ответ Александр Кузнецов 5 (раскрыть)
15 февраля в 12:08
.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
15 февраля в 12:07
Лосюк предлогал однотонные, тяжелые варианты. А надо было цветные, в горошек. (с)
Крикун
Крикун
15 февраля в 11:49
Крутая работа, молодец.
Я так же могу в фифе фильтры выставить, список кандидатов на листочек переписать и тренеру отнести на согласование, потом денег не маленьких за работу требовать.
Правильно Палыч их послал.
112910415
112910415
15 февраля в 11:46
у талантливых людей часто бывает сложный характер и неудобные привычки ...
Рефери
Рефери ответ 112910415 (раскрыть)
15 февраля в 11:46
спасибо, поправили
112910415
112910415
15 февраля в 11:45
Селекционный отдел Юрию Павловичу он точно не нужен.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1236326/syomin-yuriy-lokomotiv
ЮЗИК
ЮЗИК
15 февраля в 10:48
Зато Палыч результат какой то давал
Gahi
Gahi
15 февраля в 10:37
Хороший селекционер прежде чем предлагать 60 футболистов на день тренеру для просмотра на три проблемные  позиции, должен был сам отобрать максимум по три игрока на одну позицию самых лучших на его взгляд из 60 и предложить Юрий Павловичу чтобы тот спокойно мог отобрать нужных ему игроков. А вообще-то такие дела нужно делать не за один день или ночь, а без лишней спешки разобрать достоинства каждого предлагаемого футболиста, чтобы затем сделать окончательный выбор. За результат отвечает тренер, он и должен быть уверенным в том кого ему предлагают. Удачи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 февраля в 10:28
Сёмин даёт результат.
ДАША Д
ДАША Д
15 февраля в 10:12
Семин результат давал, значит прав был.
cska1948
cska1948
15 февраля в 09:59
60 кандидатов на ТРИ позиции?! Да Палычу надо было на МЕСЯЦ забросит все дела, чтобы разобраться в этих кандидатах! Это не селекция, а заброс невода в футбольное море! И правильно Палыч делал, что не доверял таким селекционерам. Скажи спасибо, что не разогнал вас к такой-то матери!
Cat01
Cat01
15 февраля в 09:53
У каждого тренера свой взгляд!
beefs
beefs
15 февраля в 09:49
чего тут обижаться, у каждого свое мнение...
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