Экс-селекционер «Локо»: «Сёмину никто не нравился из наших кандидатов»

Бывший селекционер «Локомотива» Александр Сорочинский поделился впечатлениями от работы с экс-тренером московской команды .

Тяжело ли работать с Сёминым? Мы знали проблемные места и за полгода подготовили список. Дали Юрию Павловичу около 60 кандидатур на три позиции. На следующее утро он пришел и сказал, что ему никто не нравится.

Один человек физически не может за вечер оценить 60 футболистов. Понятно, что он их либо вообще не смотрел, либо отдал этот список людям, которым доверял. Ему помогали Виктор Тищенко и Евгений Харлачев, в основном всех игроков просматривали они.

Сёмин убрал все наши предложения и выдвинул несколько своих, которые стоили дороже наших. В этом манера Юрия Павловича. Он работает с узким кругом лиц. Насколько я понимаю, у Сёмина не заладилось с Лосюком, они не могли найти общий язык.

Селекционный отдел Юрию Павловичу точно не нужен. Или это должен быть отдел, который состоит только из его людей, которым он полностью доверяет.