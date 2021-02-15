«Рома» нашла нового технического спонсора

Il Tempo сообщает, что у «Ромы» в ближайшее время сменится технический спонсор.
Утверждается, что римский клуб уже достиг договоренности о сотрудничестве с New Balance. Сторонам осталось уладить несколько формальных вопросов.
Действующим техническим спонсором «Ромы» является Nike.
У них всего восемь соглашений с клубами в принципе, и только "Лилль" и "Атлетик" из топ 5.
Вообще у итальянских клубов Kappa чаще всего технический спонсор - из Серии А "Беневенто", "Фиорентина", "Генуя", "Наполи" и т.п. у них.
У них всего восемь соглашений с клубами в принципе, и только "Лилль" и "Атлетик" из топ 5.
Вообще у итальянских клубов Kappa чаще всего технический спонсор - из Серии А "Беневенто", "Фиорентина", "Генуя", "Наполи" и т.п. у них.