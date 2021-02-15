«Рома» нашла нового технического спонсора

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15 февраля 2021, 13:58

Il Tempo сообщает, что у «Ромы» в ближайшее время сменится технический спонсор.

Утверждается, что римский клуб уже достиг договоренности о сотрудничестве с New Balance. Сторонам осталось уладить несколько формальных вопросов.

Действующим техническим спонсором «Ромы» является Nike.