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«Рома» нашла нового технического спонсора

15 февраля 2021, 13:58

Il Tempo сообщает, что у «Ромы» в ближайшее время сменится технический спонсор.

Утверждается, что римский клуб уже достиг договоренности о сотрудничестве с New Balance. Сторонам осталось уладить несколько формальных вопросов.

Действующим техническим спонсором «Ромы» является Nike.

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24 февраля Комментарии1
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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ MaxRnD (раскрыть)
15 февраля в 22:36
американский,появился раньше Адидаса и уж тем более выскочки Найка.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Тео Джонс (раскрыть)
15 февраля в 22:35
бренд американский.основателем которого стал англичанин имигрировавший в США. В отличии от Найка,был основан значительно раньше,но не проводил агрессивной маркетинговой кампании.поэтому и не добился таких вершин.
Тео Джонс
Тео Джонс ответ MaxRnD (раскрыть)
15 февраля в 20:07
Как бы самый известный английский бренд спорт обуви и не только, да и в мире знают не менее, чем найк и адик)
drug01
drug01
15 февраля в 14:34
Ждем какие будут итоги
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
15 февраля в 14:24
Вообще, это показатель того, насколько плохи финансовые дела у "Ромы", видимо, если они подписывают соглашение с компанией, которая мало платит.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ MaxRnD (раскрыть)
15 февраля в 14:23
New Balance известный бренд, но у него нет футбольного портфеля, был "Ливерпуль" один, да сплыл.

У них всего восемь соглашений с клубами в принципе, и только "Лилль" и "Атлетик" из топ 5.

Вообще у итальянских клубов Kappa чаще всего технический спонсор - из Серии А "Беневенто", "Фиорентина", "Генуя", "Наполи" и т.п. у них.
mihaluch
mihaluch
15 февраля в 14:12
Нашла а может спонсор нашёл Рому.
MaxRnD
MaxRnD
15 февраля в 14:04, ред.
Итальянский ноунейм какой-то ?
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