Неймар и Ди Мария пропустят матч ЛЧ против «Барселоны»

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15 февраля 2021, 14:23

Стала известна заявка ПСЖ на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

В список не попали Неймар и , которые продолжают восстанавливаться после травм.

Вратари: Навас, Рико, Летелье.

Защитники: Флоренци, Беккер, Керер, Маркиньос, Диалло, Курзава, Кимпембе.

Полузащитники: Паредес, Верратти, Рафинья, Данилу, Эррера, Дракслер, Мишу.

Нападающие: Кин, Сарабия, Икарди, Мбаппе.