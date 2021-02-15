Неймар и Ди Мария пропустят матч ЛЧ против «Барселоны»

Стала известна заявка ПСЖ на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
В список не попали Неймар и Анхель Ди Мария, которые продолжают восстанавливаться после травм.
Вратари: Навас, Рико, Летелье.
Защитники: Флоренци, Беккер, Керер, Маркиньос, Диалло, Курзава, Кимпембе.
Полузащитники: Паредес, Верратти, Рафинья, Данилу, Эррера, Дракслер, Мишу.
Нападающие: Кин, Сарабия, Икарди, Мбаппе.
Здоровья Неймару, Ди Марии, выздороветь ко второму матчу ЛЧ с "Барселоной".
Здоровья Неймару, Ди Марии, выздороветь ко второму матчу ЛЧ с "Барселоной".