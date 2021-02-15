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Неймар и Ди Мария пропустят матч ЛЧ против «Барселоны»

15 февраля 2021, 14:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Стала известна заявка ПСЖ на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

В список не попали Неймар и Анхель Ди Мария, которые продолжают восстанавливаться после травм.

Вратари: Навас, Рико, Летелье.
Защитники: Флоренци, Беккер, Керер, Маркиньос, Диалло, Курзава, Кимпембе.
Полузащитники: Паредес, Верратти, Рафинья, Данилу, Эррера, Дракслер, Мишу.
Нападающие: Кин, Сарабия, Икарди, Мбаппе.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
15 февраля в 21:48
И тренера нормального нет, походу всё, пропали)
da da da
da da da
15 февраля в 20:38
у ПСЖ и без них состав силен,ждем яркого футбола))
Ikarus74
Ikarus74
15 февраля в 19:34
Никаких недооценок не должно быт, ПСЖ силён и без Нея с ДиМой
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
15 февраля в 19:12
Жаль.. Хочется смотреть такие матчи на максимуме возможностей.
barcamilan
barcamilan
15 февраля в 17:36
и те и те щас вяло играют
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 февраля в 15:33
И без них состав сильный
Брулин
Брулин
15 февраля в 15:17
единственное, за что можно благодарить Бартомеу - что не вернул таки Неймара 2 года назад, когда его уговаривали игроки вернуть его... Спасибо!!
STVA 1
STVA 1 ответ Nazi (раскрыть)
15 февраля в 14:53
Ну не обречен!Думаю сможет побороться!
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 14:44
Некстати, не вовремя... Потеря Неймара, Ди Марии в матче ЛЧ - весьма ощутимое ослабление состава, которое скажется на игре команды в матче с "Барселоной"

Здоровья Неймару, Ди Марии, выздороветь ко второму матчу ЛЧ с "Барселоной".
Nazi
Nazi
15 февраля в 14:41
Один Мбаппе в поле не воин. Париж обречен, как это не печально. Слишком нефартовые парижане. Каждую весну один крен. Травмы, айтекины и прочее..
ДАША Д
ДАША Д
15 февраля в 14:38
Тем проще будет победить Барселоне.
David Young
David Young
15 февраля в 14:26
Печальные новости для ПСЖ. Но, возможно, парижане всё равно смогут добыть очки в Каталонии.
Cat01
Cat01
15 февраля в 14:25
Надо ждать результат
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