Бохинен определился с игровым номером в ЦСКА

Новичок ЦСКА полузащитник Эмиль Бохинен выбрал игровой номер.
21-летний норвежский хавбек будет выступать за «армейцев» под 88-м номером. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в твиттере.
Ранее под этим номером в ЦСКА выступали Джанер Эркин (с 2007 по 2009 год) и Сейду Думбия (с 2012 по 2015 год).
Эмиль Бохинен выбрал для выступлений за #ЦСКА номер 8⃣8⃣ pic.twitter.com/xqhjGVEJaz— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2021
Ждем первых весенних матчей.
Всем здоровья.
Ждем первых весенних матчей.
Всем здоровья.