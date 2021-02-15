ГлавнаяНовости

Бохинен определился с игровым номером в ЦСКА

15 февраля 2021, 22:24

Новичок ЦСКА полузащитник Эмиль Бохинен выбрал игровой номер.

21-летний норвежский хавбек будет выступать за «армейцев» под 88-м номером. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в твиттере.

Ранее под этим номером в ЦСКА выступали Джанер Эркин (с 2007 по 2009 год) и Сейду Думбия (с 2012 по 2015 год).

Все новости
Нобоа, Заболотный и Бурмистров пропустят матч с «Локомотивом»
Сегодня, 21:42 Комментарии5
ОфициальноАкинфеев не попал в заявку ЦСКА на матч с «Ахматом»
Сегодня, 13:28 Комментарии5
СлухиДин Хендерсон хочет стать основным голкипером МЮ в следующем сезоне
Сегодня, 09:41 Комментарии5
ОфициальноКрыховяк, Рыбус и Шиманьски попали в расширенный состав сборной Польши
Сегодня, 05:19 Комментарии8
Санчо, Рейна и Геррейру пропустят матч с «Баварией»
Вчера, 20:55 Комментарии7
Пьянич и Дембеле готовы к матчу против «Осасуны»
Вчера, 18:52 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mondial18
mondial18
15 февраля в 22:58
ноиер не главное
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 22:58
Вот и закончилась длинная песня про переход Эмиля в ЦСКА. Теперь ждем с нетерпением дебюта парнишки . Когда это случится пока неясно . Хочется верить , что наша селекция в этот раз не оплошала и у парня все в армейском клубе получится. Посмотрим как и где его наш главный будет использовать.
Ждем первых весенних матчей.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
15 февраля в 22:47
Думбия под этим номером хорошо играл.
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 22:40
Думбия под этим номером клепал голы соперникам. Счастливый номер.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 февраля в 22:30
Лишь бы он приносил ему удачу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 22:25
Фартовый номер выбрал!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100