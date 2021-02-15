Бохинен определился с игровым номером в ЦСКА

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15 февраля 2021, 22:24

Новичок ЦСКА полузащитник выбрал игровой номер.

21-летний норвежский хавбек будет выступать за «армейцев» под 88-м номером. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА в твиттере.

Ранее под этим номером в ЦСКА выступали Джанер Эркин (с 2007 по 2009 год) и Сейду Думбия (с 2012 по 2015 год).