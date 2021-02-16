Слуцкий: «Ни при каких обстоятельствах не желаю Головину возвращения в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» порассуждал о возможном возвращении полузащитника «Монако» в чемпионат России.

Эдегору точно ни при каких обстоятельствах не желаю выступать в чемпионате России. Как и Головину. Он играет в «Монако», его там ценят. К сожалению, он попал в команду, когда та играла в Лиге чемпионов, а потом всё пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров. Это тяжело, а Саша зависимый от игровой модели футболист. И всё же его международная карьера развивается. Если «Монако» сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, у Головина ещё будет время для шага в большой европейский клуб.