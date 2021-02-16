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Слуцкий: «Ни при каких обстоятельствах не желаю Головину возвращения в РПЛ»

16 февраля 2021, 18:47

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионат России.

Эдегору точно ни при каких обстоятельствах не желаю выступать в чемпионате России. Как и Головину. Он играет в «Монако», его там ценят. К сожалению, он попал в команду, когда та играла в Лиге чемпионов, а потом всё пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров. Это тяжело, а Саша зависимый от игровой модели футболист. И всё же его международная карьера развивается. Если «Монако» сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, у Головина ещё будет время для шага в большой европейский клуб.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года.

На данный момент Головин восстанавливается от небольшой травмы.

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Все комментарии
batman555
batman555
17 февраля в 08:27
Головин хороший игрок! И мог бы блеснуть на евро) но ,к сожалению,наша сборная провалится на евро))) 4 место в группе...так как богиня удачи будет отсутствовать на турнире! А всё из-за закона о вегетарианстве! Стас собирай чемоданы)) Биатлон тоже трещит по швам...да и не только
Некакойшенко
Некакойшенко
17 февраля в 08:00
КАк всегда СЛВ молвил то, что у большинства болельщиков на уме. Зачёт.
mortid
mortid
17 февраля в 00:01
Короче сказал: "Валите из страны, кто куда может, иначе "тьма" поглотит вас".
A.S.A
A.S.A
16 февраля в 22:33
Леонид Викторович дело молвил!
Пока у Головина все получается в европе, пусть там и играет! Стремится попасть в более стльную команду!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
16 февраля в 21:53
Слуцкий же сказал в 2015 году: Головин станет обладателем Золотого Мяча в 2025 году.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 февраля в 21:46
Смачно плюнул в колодец из которого пьет)).
Если крикнет рать святая
Кинь ты Русь! Живи в раю!
Я скажу побольше рая!
Дайте денежку мою!
(Космонавт).🤣
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 21:14
Лёня молодец, сказал откровенно
berda2003
berda2003
16 февраля в 20:40
    Caniggia
    Caniggia
    16 февраля в 20:38
    Головину возвращение пока не грозит, если только когда за 30+ будет вернётся доигрывать и то лучше тогда не в РПЛ, а в Китай подзаработать на пенсию. А вот легенда Фиорентины, похоже, скоро вернётся.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 февраля в 20:22
    Да пусть остаётся,мы ему только добра желаем,лишь бы за сборную приезжал играть и забивал побольше!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    16 февраля в 20:11
    Сашке нужно развиваться и шагать дальше по футбольной лестнице. Он обязательно перейдет в клуб классом повыше Монако.
    makkie
    makkie
    16 февраля в 19:40
    Тссс, только Бохинену армейскому это не говорите, а то нахваливает тут РПЛ)
    lobsterdam
    lobsterdam
    16 февраля в 19:33
    самого-то европейский футбол отторг как инородное тело и пришлось вернуться к "родным березкам", чего не желает воспитаннику любимого клуба. Весьма достойное и знаковое высказывание!
    Alexnvr
    Alexnvr
    16 февраля в 19:15
    За Головина в европе не стыдно. Впрочем и за Миранчука Алексея тоже. Может их успех поднимет желание паспортистов играть в европе. Про Кэшбэка(Смолова) промолчу.
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 февраля в 19:13
    ВЫ спросите :"Причём здесь Эдегор"?Видимо,кастрированное высказывание,"отрывок из обрывков".Ещё "казанский сирота" не пожелает,чтобы в чемпионате России играли ещё какие-нибудь качественные футболисты.Интересная эта штука-переход в лагерь либералов прозападного толка.А кто на твоём будущем стадионе играть будет,или школе изначально поставлена задача воспитания игроков для третьих стран? По типу хоккейных школ "новой России",где главная цель-НХЛ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 февраля в 19:04
    Может он и прав...
    sv_1969
    sv_1969
    16 февраля в 18:56
    А что он тут забыл в газпромовском чемпе))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    16 февраля в 18:52
    Если Головин и вернется в РПЛ , то не ранее чем через 10 лет.
    Ironigor
    Ironigor
    16 февраля в 18:50
    Лёня красавчик, мудрый правильно сказано!!!
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