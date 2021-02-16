Слуцкий: «Ни при каких обстоятельствах не желаю Головину возвращения в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о возможном возвращении полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионат России.
Эдегору точно ни при каких обстоятельствах не желаю выступать в чемпионате России. Как и Головину. Он играет в «Монако», его там ценят. К сожалению, он попал в команду, когда та играла в Лиге чемпионов, а потом всё пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров. Это тяжело, а Саша зависимый от игровой модели футболист. И всё же его международная карьера развивается. Если «Монако» сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов, у Головина ещё будет время для шага в большой европейский клуб.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года.
На данный момент Головин восстанавливается от небольшой травмы.
Пока у Головина все получается в европе, пусть там и играет! Стремится попасть в более стльную команду!
Пока у Головина все получается в европе, пусть там и играет! Стремится попасть в более стльную команду!
Если крикнет рать святая
Кинь ты Русь! Живи в раю!
Я скажу побольше рая!
Дайте денежку мою!
(Космонавт).🤣
Если крикнет рать святая
Кинь ты Русь! Живи в раю!
Я скажу побольше рая!
Дайте денежку мою!
(Космонавт).🤣
сам в европе обо76ся, приехал в Россию обсерать рпл, 77к!
сам в европе обо76ся, приехал в Россию обсерать рпл, 77к!