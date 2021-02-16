ГлавнаяНовости

Червиченко: «Матч „Динамо“ — „Спартак“ переносить из-за мороза не стоит»

16 февраля 2021, 18:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переносе матча красно-белых в 1/8 финала Кубка России с «Динамо».

Матч «Динамо» — «Спартак» переносить не стоит. Всё должно быть в рамках правил: если нет минус 15 градусов, как записано в регламенте, то и переносить не надо. Команда хозяев поля должна его вычистить, подготовить и согреть. Я сторонник принятых правил.

Команды готовятся, эта оттяжка на руку не сыграет. Всё равно игра будет, не сейчас, так через неделю. При «-15» даже бежать быстрее будут: прохладненько, стоять некогда, на поле нужно будет шевелиться. Точно не будут стоять, бегать трусцой в центре поля.

Что касается травматизма, то это зависит от того, как очистят поле. На мой взгляд, «-15» даже лучше, чем «-5». В «-5» поле будет сырое, мягкое, вязкое. В «-15» же поле подсохшее, да, морозное, но мяч будет быстрее лететь. Шансы уравниваются, они и так-то не сильно разнятся у двух команд. «Спартак» чуть потехничнее, сыгранней, а такая погода даже будет немного на руку «Динамо».

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии0
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии10
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Инсаров (раскрыть)
16 февраля в 21:59
Доброго Здоровья, Валерий!
И обязательно на позиции голкипера!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 февраля в 21:14
Как всегда - ква-ква-ква!
протон1
протон1
16 февраля в 20:51
помню в спартаке был игрок. робсон. он так боялся играть в морозные дни. аж в пальто на поле выходил играть
makkie
makkie
16 февраля в 19:39
Ну естественно, Червиченко от силы пару раз за день встаёт с кресла, чтобы в туалет сходить. В остальное время, судя по комплекции, уплетает за обе щеки.
Ну и комментарии про Спартак даёт в СМИ. Хотя они мало кому интересны!
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 19:19
Мороз и солнце день чудесный.
Союзник противников
Союзник противников
16 февраля в 19:17, ред.
И-эх,жаль,что ВАРево не предусмотрено!!! Пять - семь минут паузы не помешали бы-отдохнуть на газоне,охлаждающей пыл водички попить...
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 18:58
В Сочи пущай играют))
David Young
David Young ответ Инсаров (раскрыть)
16 февраля в 18:37
.
Инсаров
Инсаров
16 февраля в 18:36
В пятницу вечером можно провести матч команд функционеров РФС и РПЛ. Два тайма по 45 минут. Пусть позвенят бубенчиками на снегу в мороз. Естественно, Червиченко должен находиться на поле в одной из команд.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 18:33
Сидя на диване легко советовать.
морозз
морозз
16 февраля в 18:32
Надо Червяка заставить пробежать кросс в пару км в - 15...думаю результат будет предсказуем, больница!
h3nh7bzjr63a
h3nh7bzjr63a
16 февраля в 18:30
Так все легко у Червя на бумаге. А если бы его погонять по такому полю все 90 мтнут ...???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100