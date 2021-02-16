Червиченко: «Матч „Динамо“ — „Спартак“ переносить из-за мороза не стоит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переносе матча красно-белых в 1/8 финала Кубка России с «Динамо».

Матч «Динамо» — «Спартак» переносить не стоит. Всё должно быть в рамках правил: если нет минус 15 градусов, как записано в регламенте, то и переносить не надо. Команда хозяев поля должна его вычистить, подготовить и согреть. Я сторонник принятых правил.

Команды готовятся, эта оттяжка на руку не сыграет. Всё равно игра будет, не сейчас, так через неделю. При «-15» даже бежать быстрее будут: прохладненько, стоять некогда, на поле нужно будет шевелиться. Точно не будут стоять, бегать трусцой в центре поля.

Что касается травматизма, то это зависит от того, как очистят поле. На мой взгляд, «-15» даже лучше, чем «-5». В «-5» поле будет сырое, мягкое, вязкое. В «-15» же поле подсохшее, да, морозное, но мяч будет быстрее лететь. Шансы уравниваются, они и так-то не сильно разнятся у двух команд. «Спартак» чуть потехничнее, сыгранней, а такая погода даже будет немного на руку «Динамо».