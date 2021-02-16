Черчесов высказался о шансах Кокорина на возвращение в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина попасть в состав национальной команды на Евро-2020.
Мы, естественно, следим за всеми футболистами. Давайте поэтапно смотреть на это. Если игрок имеет российский паспорт, качественно играет, то мы мимо не проходим.
Ранее Черчесов рассказал о травме полузащитника «Монако» Александра Головина, из-за которой он пропустил последний матч «монегасков» против «Лорьяна».
Ждем следующей прогулки Саши по итальянскому полю.
Ждем следующей прогулки Саши по итальянскому полю.