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Черчесов высказался о шансах Кокорина на возвращение в сборную России

16 февраля 2021, 17:45

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина попасть в состав национальной команды на Евро-2020.

Мы, естественно, следим за всеми футболистами. Давайте поэтапно смотреть на это. Если игрок имеет российский паспорт, качественно играет, то мы мимо не проходим.

Ранее Черчесов рассказал о травме полузащитника «Монако» Александра Головина, из-за которой он пропустил последний матч «монегасков» против «Лорьяна».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 20:03
Тут вообще непонятная история. Кокорин прогуливает тренировки, иногда его вообще найти не могут. Личный массажист в Италии, но друг с другом они не встречаются. Не ясно, на самом ли деле у Кокорина травма или он по привычке симулирует.
Черчесов с помощниками могут присматриваться к нему, но шансов попасть в сборную мало.
За старые заслуги брать? Да их особо и не было, заслуг то...
ДСА
ДСА
16 февраля в 19:32
Пока шансов нет.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
16 февраля в 19:29
Не возьмёт его Саламыч в сборную. От слова никогда!
112910415
112910415
16 февраля в 18:46
от массажиста всё зависит !
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 февраля в 18:25
Скорее Черчесов уйдёт из сборной, чем Кокорин придёт.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 18:23
На сегодняшний день трансфер Александра в "Фиорентину" выглядит каким-то безумным пранком. О месте Кокорина в сборной нет смысла даже говорить, когда под вопросом его появление на полях серии А. С таким же успехом можно обсуждать появление в сборной России по футболу Хабиба или, если угодно, массажиста Кокорина.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 февраля в 18:22
Господи ! Какой идиот задал вопрос Черчесову про Кокорина в сборной ? Покажите его фото -очень хочется увидеть как идиоты выглядят !
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 18:19
Не любят у нас Черчесова. А ведь это хитрый тренер России.
drug01
drug01
16 февраля в 18:13
Если сказал так и будет
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 18:09
Кокорин пятнадцать минут погулял по полю, а его уже в сборную сватают. Возвращение в сборную - маловероятно. Похоже , карьера парня движется к концу. Думаю , что фиалки еще пожалеют , что приобрели вечно раненого , вечно подающего надежды игрока.
Ждем следующей прогулки Саши по итальянскому полю.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 февраля в 18:08
Судьба Кокорина мало кого волнует.
Зачем искусственно подогревать к нему интерес.
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 18:05
Для того, чтобы привлечь А.Кокорина в сборную, надо ещё отыскать его "Фиорентине"...
Или, "фиалки" уже нашли Кокорина?
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 17:53
Усатый после прививки!Не надо его спрашивать)
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