Черчесов высказался о шансах Кокорина на возвращение в сборную России

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16 февраля 2021, 17:45

Главный тренер сборной России поделился мнением о шансах нападающего «Фиорентины» попасть в состав национальной команды на Евро-2020.

Мы, естественно, следим за всеми футболистами. Давайте поэтапно смотреть на это. Если игрок имеет российский паспорт, качественно играет, то мы мимо не проходим.

Ранее Черчесов рассказал о травме полузащитника «Монако» , из-за которой он пропустил последний матч «монегасков» против «Лорьяна».