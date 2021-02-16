Семак: «ПСЖ является фаворитом матча с „Барселоной“»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ .

Безусловно – прекрасный и интересный матч, который обязательно нужно будет смотреть. Пока не знаю, за кого буду болеть. Переживаю за обе команды: «Барселоне» в свое время симпатизировал, а в ПСЖ ещё и играл. Та команда, которая больше этого заслуживает, одержит победу.