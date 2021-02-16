Семак: «ПСЖ является фаворитом матча с „Барселоной“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ.
Безусловно – прекрасный и интересный матч, который обязательно нужно будет смотреть. Пока не знаю, за кого буду болеть. Переживаю за обе команды: «Барселоне» в свое время симпатизировал, а в ПСЖ ещё и играл. Та команда, которая больше этого заслуживает, одержит победу.
Если судить по информационному фону, то можно сказать, что ПСЖ является фаворитом матча с «Барселоной». Но каждая игра – отдельная история. У «Барселоны» есть Месси, от его игры всегда многое зависит. Учитывая, какие составы играют, думаю, что будет много забитых мячей.
Но, давайте не будем забывать, что в команде из Франции отсутствуют травмированные игроки, которые архиважные в составе ПСЖ, Неймар, Ди Мария. Пожалуй, шансы одинаковые, и очень многое будет зависеть от игры - Месси, Мбаппе, кто из их сможет лучше, эффективнее проявить свои лидерские качества, у той из команд и будет больше шансов выиграть в первом матче.
Но, давайте не будем забывать, что в команде из Франции отсутствуют травмированные игроки, которые архиважные в составе ПСЖ, Неймар, Ди Мария. Пожалуй, шансы одинаковые, и очень многое будет зависеть от игры - Месси, Мбаппе, кто из их сможет лучше, эффективнее проявить свои лидерские качества, у той из команд и будет больше шансов выиграть в первом матче.