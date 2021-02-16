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Семак: «ПСЖ является фаворитом матча с „Барселоной“»

16 февраля 2021, 16:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ.

Безусловно – прекрасный и интересный матч, который обязательно нужно будет смотреть. Пока не знаю, за кого буду болеть. Переживаю за обе команды: «Барселоне» в свое время симпатизировал, а в ПСЖ ещё и играл. Та команда, которая больше этого заслуживает, одержит победу.

Если судить по информационному фону, то можно сказать, что ПСЖ является фаворитом матча с «Барселоной». Но каждая игра – отдельная история. У «Барселоны» есть Месси, от его игры всегда многое зависит. Учитывая, какие составы играют, думаю, что будет много забитых мячей.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
16 февраля в 20:17
А как сыграл Зенит? Семаку нужно за своей командой следить
25процентный клоун
25процентный клоун
16 февраля в 18:17
    Мessi 10
    Мessi 10
    16 февраля в 17:50
    А букмекеры считают иначе. Поживем-увидим.
    Непредсказуемый матч. Может быть разгром, причем с обеих сторон.
    Q-J-G
    Q-J-G
    16 февраля в 17:20
    ПСЖ является фаворитом матча с "Барселоной", возможно, можно было бы согласиться...

    Но, давайте не будем забывать, что в команде из Франции отсутствуют травмированные игроки, которые архиважные в составе ПСЖ, Неймар, Ди Мария. Пожалуй, шансы одинаковые, и очень многое будет зависеть от игры - Месси, Мбаппе, кто из их сможет лучше, эффективнее проявить свои лидерские качества, у той из команд и будет больше шансов выиграть в первом матче.
    mihaluch
    mihaluch
    16 февраля в 17:19
    Явного фаворита нет любая мелочь может повлиять на исход.
    kella
    kella
    16 февраля в 17:18
    Ну это и козе понятно!
    allemz
    allemz
    16 февраля в 17:12
    Глупо хоронить Барсу, я в ПСЖ совсем не верю, понятно, что каталонцы в средней форме пребывают, но в отдельно взятых матчах они могут обыграть любого. ПСЖ в какой форме бы не пребывал, может то пройти, то лажануть. Нету у них до сих пор собственного почерка игры.
    альсато
    альсато
    16 февраля в 16:51
    Сергей поставил на ПСЖ!))))
    shlomo
    shlomo
    16 февраля в 16:38
    Ага...Зенит тоже был фаворитом в группе.....и чё?.....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 февраля в 16:29
    А я думаю Барса фаворит!
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