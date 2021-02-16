«Рубин» заключил долгосрочный контракт с 17-летним голкипером

«Рубин» заключил контракт с голкипером Никитой Яновичем, который является воспитанником клубной академии.
С 17-летним футболистом подписано соглашение сроком на пять лет.
✍🏻 «Рубин» подписал контракт с Никитой Яновичем— «Рубин» Казань (@fcrk) February 16, 2021
17-летний воспитанник клубной академии Никита Янович подписал свой первый профессиональный контракт с ФК «Рубин». Соглашение рассчитано на 5 лет.
Желаем дальнейшего прогресса и успехов в нашем клубе!
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Ранее стало известно, что «Рубин» продлил контракт с защитником Старфельтом.