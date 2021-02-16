«Рубин» заключил долгосрочный контракт с 17-летним голкипером

1613503154

16 февраля 2021, 22:19

«Рубин» заключил контракт с голкипером , который является воспитанником клубной академии.

С 17-летним футболистом подписано соглашение сроком на пять лет.

✍🏻 «Рубин» подписал контракт с Никитой Яновичем



17-летний воспитанник клубной академии Никита Янович подписал свой первый профессиональный контракт с ФК «Рубин». Соглашение рассчитано на 5 лет.



Желаем дальнейшего прогресса и успехов в нашем клубе!



➡️ https://t.co/3ijR5eEPZn pic.twitter.com/zFjz1GrWpi — «Рубин» Казань (@fcrk) February 16, 2021

Ранее стало известно, что «Рубин» продлил контракт с защитником Старфельтом.