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«Рубин» заключил долгосрочный контракт с 17-летним голкипером

16 февраля 2021, 22:19

«Рубин» заключил контракт с голкипером Никитой Яновичем, который является воспитанником клубной академии.

С 17-летним футболистом подписано соглашение сроком на пять лет.

Ранее стало известно, что «Рубин» продлил контракт с защитником Старфельтом.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
17 февраля в 01:26
Вырастят на продажу
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 22:35
Долгосрочный контракт со своим воспитанником, это хорошее событие, и для "Рубина", и для Никиты. Особенно радует тот факт, что уже в 17 лет у него будет такой отличный тренер, как Леонид Викторович Слуцкий. Который имеет огромный опыт в своей тренерской карьере, в том числе и как тренер сборной России. Удачи Никите, и со временем быть отличным кипером, защищая ворота сборной России!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 22:23
Наверное растёт второй Акинфеев!
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