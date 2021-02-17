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Юран: «До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован»

17 февраля 2021, 22:31

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС о сокращении его штрафа за высказывание о полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове с 250 000 рублей до 150 000 рублей.

До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован. По-моему, мои слова не повлияли ни на что, и самое главное, что ни футболист, ни «Спартак» не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана, мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что я могу сделать?

Пока не знаю, буду ли обращаться в CAS, потому что это произошло только сегодня. Я надеялся на полное оправдание. Мы с юристом в пунктах решения КДК конкретики не увидели, там всё в общих чертах. Будем общаться с юристом, не исключаю возможности дальше обжаловать, потому что считаю, что 150 000 рублей — это серьезные деньги.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
18 февраля в 08:58
Просто ума не хватает
ошалевший
ошалевший
17 февраля в 23:50
скажи что нить про юрана,он сразу побежит плакаться своему адвокату-меня обидели,может проще молчать и не ныть потом
makkie
makkie
17 февраля в 23:25
Юран только языком чешет да обижается - зачем ему что-то понимать?
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 23:23
На юриста больше потратит.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 февраля в 23:20
Один судей ногами бьёт и ничего
Gahi
Gahi
17 февраля в 23:07
Лучше заниматься своей командой, чем обсуждать антропометрические признаки игроков других команд. А лучше иногда молчать чем бездоказательно об этом говорить. Удачи
Ironigor
Ironigor
17 февраля в 23:05
Серёга вызови их на дуэль , дормоеды !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 февраля в 23:00
"Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"......(Крылов)
beefs
beefs
17 февраля в 22:44
комитет бежит впереди коня...
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 22:33
Надо ещё одну апелляцию подавать....
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