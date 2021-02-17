Юран: «До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован»

Главный тренер « СКА -Хабаровск» прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС о сокращении его штрафа за высказывание о полузащитнике «Спартака» с 250 000 рублей до 150 000 рублей.

До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован. По-моему, мои слова не повлияли ни на что, и самое главное, что ни футболист, ни «Спартак» не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана, мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что я могу сделать?