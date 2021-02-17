Юран: «До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС о сокращении его штрафа за высказывание о полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове с 250 000 рублей до 150 000 рублей.
До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован. По-моему, мои слова не повлияли ни на что, и самое главное, что ни футболист, ни «Спартак» не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана, мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что я могу сделать?
Пока не знаю, буду ли обращаться в CAS, потому что это произошло только сегодня. Я надеялся на полное оправдание. Мы с юристом в пунктах решения КДК конкретики не увидели, там всё в общих чертах. Будем общаться с юристом, не исключаю возможности дальше обжаловать, потому что считаю, что 150 000 рублей — это серьезные деньги.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"......(Крылов)
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"......(Крылов)