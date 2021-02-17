В «Спартаке» прокомментировали дисквалификацию Тедеско на 3 матча

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС оставить в силе трёхматчевую дисквалификацию главного тренера команды .

Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него.