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В «Спартаке» прокомментировали дисквалификацию Тедеско на 3 матча

17 февраля 2021, 22:17

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС оставить в силе трёхматчевую дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско.

Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
18 февраля в 10:52
Свободу Тедеско! Мать вашу!
112910415
112910415
18 февраля в 08:21
никто особо и не надеялся
ABir
ABir
18 февраля в 05:53
Сочинская провокация Сработала!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
17 февраля в 23:31
Теория всестороннего заговора против "народной" команды находит свое подтверждение на каждом шагу. Происки РФС продолжаются. А "установка" конечно была и с самых верхов. Ты сам в это веришь , или подогреваешь себя?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
17 февраля в 23:24
кержакову за Диканя ни одного матча не дали а тут за пустое.
Футболисты зенита раньше налетали на судей размахивая руками и отменяя решения судьи и ничего.
Так что от интенсивности размахивания тут ничего не зависит
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 февраля в 22:59
Дюканы ведут "светлую"политику по спасения своего "флагмана" и развала всего Российско футбола.
ЛЧ И ЛЕ за последние годы показала их твердую поступь в этом направлении и к этим целям...., А ИМЕННО РАЗВАЛА...
А Тедеско это только Штрих в этом ХАОСЕ.
drug01
drug01
17 февраля в 22:51
Решение принято надо согласится только
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 февраля в 22:43
Кац, для начала, предлагает в этих трёх матчах сдаться, а потом можно и сняться!
makkie
makkie
17 февраля в 22:40
Похоже, была установка устроить показательную порку.
От этих скряг и бюрократов из РФС и КДК ничего не дождёшься - штрафы стригут, да дисквалифицируют.
Блоссия
Блоссия
17 февраля в 22:36
Бабушкинский суд, мать вашу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
17 февраля в 22:35
А может лучше сняться , или припугнуть в шестой раз снятием?
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 22:19
Решение предсказуемо, ничего удивительного нет в том, что оставили....
STVA 1
STVA 1
17 февраля в 22:19
Меньше скакать надо
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