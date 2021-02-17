В «Спартаке» прокомментировали дисквалификацию Тедеско на 3 матча

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС оставить в силе трёхматчевую дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско.
Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него.
Футболисты зенита раньше налетали на судей размахивая руками и отменяя решения судьи и ничего.
Так что от интенсивности размахивания тут ничего не зависит
Футболисты зенита раньше налетали на судей размахивая руками и отменяя решения судьи и ничего.
Так что от интенсивности размахивания тут ничего не зависит
ЛЧ И ЛЕ за последние годы показала их твердую поступь в этом направлении и к этим целям...., А ИМЕННО РАЗВАЛА...
А Тедеско это только Штрих в этом ХАОСЕ.
ЛЧ И ЛЕ за последние годы показала их твердую поступь в этом направлении и к этим целям...., А ИМЕННО РАЗВАЛА...
А Тедеско это только Штрих в этом ХАОСЕ.
От этих скряг и бюрократов из РФС и КДК ничего не дождёшься - штрафы стригут, да дисквалифицируют.
От этих скряг и бюрократов из РФС и КДК ничего не дождёшься - штрафы стригут, да дисквалифицируют.