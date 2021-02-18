Венгер: «Мне новый формат Лиги чемпионов не нравится»

Бывший главный тренер «Арсенала» поделился мнением о реформе Лиги чемпионов.

Скажу просто и честно: клубы всегда хотят больше денег. Для этого они хотят больше матчей, которые гарантированно будут сыграны. Болельщики хотят больше важных, значимых матчей. Футболу нужно найти баланс между тем, что хотят клубы, и тем, что хотят болельщики. И ещё есть СМИ , которые начинают диктовать, что нужно делать. Так что нас ждёт серьёзная борьба за свои идеалы. Лично мне новый формат Лиги чемпионов не нравится.