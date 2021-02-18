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Венгер: «Мне новый формат Лиги чемпионов не нравится»

18 февраля 2021, 12:57

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о реформе Лиги чемпионов.

Скажу просто и честно: клубы всегда хотят больше денег. Для этого они хотят больше матчей, которые гарантированно будут сыграны. Болельщики хотят больше важных, значимых матчей. Футболу нужно найти баланс между тем, что хотят клубы, и тем, что хотят болельщики. И ещё есть СМИ, которые начинают диктовать, что нужно делать. Так что нас ждёт серьёзная борьба за свои идеалы. Лично мне новый формат Лиги чемпионов не нравится.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
18 февраля в 13:37, ред.
Эт-точно!!! Топам выгодно иметь на стороне слабые лиги и скупать таланты у них.
sv_1969
sv_1969
18 февраля в 13:06
Не в бровь а в глаз! Только деда никто не будет слушать!
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