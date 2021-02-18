Кэмпбелл: «Почему бы Эдегору не остаться в „Арсенале“?»

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл заявил, что стоит подписать долгосрочный контракт с «канонирами». Норвежский хавбек на правах аренды перешел в лондонский клуб в январе из «Реала».

Хоть Мартин и является игроком мадридского «Реала», он числится в этом клубе уже шесть лет, но никогда по-настоящему не зарекомендовал себя.

Наверное, ему нужен дом и стабильность. У него нет языковых проблем в «Арсенале». А почему бы не поискать дом? Почему бы не присоединиться к «Арсеналу» на постоянной основе? Он достаточно хорош. Это единственное, что я знаю. Ему просто нужна прочная основа, чтобы показать это.