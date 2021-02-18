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Кэмпбелл: «Почему бы Эдегору не остаться в „Арсенале“?»

18 февраля 2021, 11:05

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл заявил, что Мартину Эдегору стоит подписать долгосрочный контракт с «канонирами». Норвежский хавбек на правах аренды перешел в лондонский клуб в январе из «Реала».

Хоть Мартин и является игроком мадридского «Реала», он числится в этом клубе уже шесть лет, но никогда по-настоящему не зарекомендовал себя.

Наверное, ему нужен дом и стабильность. У него нет языковых проблем в «Арсенале». А почему бы не поискать дом? Почему бы не присоединиться к «Арсеналу» на постоянной основе? Он достаточно хорош. Это единственное, что я знаю. Ему просто нужна прочная основа, чтобы показать это.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
18 февраля в 16:32
Реал это конечно же престиж, но может так и всю карьеру то в аренде то на скомейке провести
В Арсенале пока смотрится не плохо,и если будет возможность, нужно постараться выкупить его контракт.
Cat01
Cat01
18 февраля в 11:12
Есть желание пусть остаётся
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 11:06
Возможно, что останется...
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