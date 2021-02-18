Сусо: «Во втором матче с „Боруссией“ нам предстоит многое исправить»

Полузащитник «Севильи» Сусо прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:3).

Соперник воспользовался теми двумя или тремя перехватами, которые мы позволили им сделать в середине поля. Именно здесь мы допустили ошибки.

Гол, забитый во втором тайме, оставляет нам немного больше надежды. У нас впереди финал, в котором нам предстоит многое исправить. Посмотрим, что произойдет.