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Сусо: «Во втором матче с „Боруссией“ нам предстоит многое исправить»

18 февраля 2021, 09:22
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Полузащитник «Севильи» Сусо прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:3).

Соперник воспользовался теми двумя или тремя перехватами, которые мы позволили им сделать в середине поля. Именно здесь мы допустили ошибки.

Гол, забитый во втором тайме, оставляет нам немного больше надежды. У нас впереди финал, в котором нам предстоит многое исправить. Посмотрим, что произойдет.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
18 февраля в 12:01
Сложновато будет, но вполне реально. Вспомнят, что они творят в ЛЕ, может замотивируются.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 09:50
Надо понимать , что и Боруссия не погулять выйдет. К тому же три гола забитые Боруссией на выезде ставят Севилью в трудное положение. Надо выигрывать с разницей в два мяча.. Так что задача не из легких. Тем интереснее для зрителей .
Ждем ответного поединка.
Всем здоровья.
Gahi
Gahi
18 февраля в 09:43
Только победа может дать возможность продолжать играть в Лиги Чемпионов.
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