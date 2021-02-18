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Капелло: «Холанд напоминает мне Роналдо»

18 февраля 2021, 09:39

Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о футбольном таланте нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда.

Своим темпом, скоростью действий и качеством он напоминает мне бразильца Роналдо. У него невероятная физическая форма. Подумать только, сперва я сомневался в нем. Он меня удивил.

Ранее Фабио Капелло поделился мнением о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

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18 февраля в 10:26, ред.
Эрлинг Холанд один из самых перспективных молодых дарований в современном Мировом футболе, и это он доказывает в каждом своём матче, играя за "Боруссию" в Бундеслиге, Лиге чемпионов. Нравится то, что "не болея звёздной болезнью", он играет в своё удовольствие, радуя своей игрой своих многочисленных фанатов, играя его "завораживает", он является лидером как в команде "Боруссия" так и в играх за свою сборную, за сборную Норвегии. И это всего лишь в возрасте 20-х лет!

Безусловно, что любая европейская топ-команда хочет видеть в своём составе такого игрока, как Э.Холанд... Осталось немного подождать, чтобы увидеть, в какой европейской топ-команде будет продолжать свою футбольную карьеру Э.Холанд... Вряд ли, он останется в "Боруссии"....
Project Pandora
Project Pandora ответ shlomo (раскрыть)
18 февраля в 10:11
А при чем тут Рон?
drug01
drug01
18 февраля в 10:10
Такого второго не будет...
shlomo
shlomo
18 февраля в 09:43
Может быть и подойдет к уровню Рона...
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