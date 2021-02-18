Капелло: «Холанд напоминает мне Роналдо»

Итальянский тренер поделился мнением о футбольном таланте нападающего «Боруссии» Д .

Своим темпом, скоростью действий и качеством он напоминает мне бразильца Роналдо. У него невероятная физическая форма. Подумать только, сперва я сомневался в нем. Он меня удивил.