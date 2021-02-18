Капелло: «Холанд напоминает мне Роналдо»

Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о футбольном таланте нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда.
Своим темпом, скоростью действий и качеством он напоминает мне бразильца Роналдо. У него невероятная физическая форма. Подумать только, сперва я сомневался в нем. Он меня удивил.
Ранее Фабио Капелло поделился мнением о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
Безусловно, что любая европейская топ-команда хочет видеть в своём составе такого игрока, как Э.Холанд... Осталось немного подождать, чтобы увидеть, в какой европейской топ-команде будет продолжать свою футбольную карьеру Э.Холанд... Вряд ли, он останется в "Боруссии"....
Безусловно, что любая европейская топ-команда хочет видеть в своём составе такого игрока, как Э.Холанд... Осталось немного подождать, чтобы увидеть, в какой европейской топ-команде будет продолжать свою футбольную карьеру Э.Холанд... Вряд ли, он останется в "Боруссии"....