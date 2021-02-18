Джонс: «Джеррард сказал, что дверь в „Рейнджерс“ для меня не закрыта»

Вингер «Рейнджерс» Джордан Джонс, в настоящее время находящийся на правах аренды в «Сандерленде», рассказал, что главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард рассчитывает на него в следующем сезоне.
Тренер [Джеррард] позвонил мне и пожелал всего наилучшего. Он сказал мне, чтобы я старался, делал все хорошо и, что еще важнее, снова наслаждался своим футболом.
Я действительно оценил это. Он сказал мне выкладываться на полную, а затем мы сможем обсудить моё будущее летом.
Тренер сказал мне, что дверь в «Рейнджерс» для меня не закрыта. Мне просто нужно сосредоточиться на «Сандерленде». Я наблюдаю за «Рейнджерс» и надеюсь, что они тоже добьются успеха в конце сезона.