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Джонс: «Джеррард сказал, что дверь в „Рейнджерс“ для меня не закрыта»

18 февраля 2021, 12:17

Вингер «Рейнджерс» Джордан Джонс, в настоящее время находящийся на правах аренды в «Сандерленде», рассказал, что главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард рассчитывает на него в следующем сезоне.

Тренер [Джеррард] позвонил мне и пожелал всего наилучшего. Он сказал мне, чтобы я старался, делал все хорошо и, что еще важнее, снова наслаждался своим футболом.

Я действительно оценил это. Он сказал мне выкладываться на полную, а затем мы сможем обсудить моё будущее летом.

Тренер сказал мне, что дверь в «Рейнджерс» для меня не закрыта. Мне просто нужно сосредоточиться на «Сандерленде». Я наблюдаю за «Рейнджерс» и надеюсь, что они тоже добьются успеха в конце сезона.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
18 февраля в 12:18
В Садерленде еще проявить себя надо.
beefs
beefs
18 февраля в 12:18
надейся и жди, а что еще остается...
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