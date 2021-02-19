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Мусаев: «Сафонов сможет вернуться в общую группу через 2 недели»

19 февраля 2021, 01:28

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о нынешнем состоянии голкипера команды Матвея Сафонова, который из-за травмы был вынужден пропустить первый матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:3).

Матвей Сафонов сможет присоединиться к общей группе через две недели. Он пропустил большое количество времени, ему нужно набирать форму. Мы решили заявить его за вторую команду. Возможно, какие-то домашние матчи он проведёт там, чтобы быстрее восстановиться. Это решение не связано с какой-то серьёзной травмой, новых травм нет. Никаких других проблем с Матвеем так же нет. Это обычное рабочее решение, мы также заявили Стоцкого за вторую команду, так как в ближайшее время он тоже присоединится к общей группе. Это привычная для нас практика.

Таким образом, Сафонов, скорее всего, не примет участия в ответной встрече с «Динамо», которая состоится 25 февраля.

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