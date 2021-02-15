Слуцкий: «Хван Ин Бом получил травму, бегая по асфальту»

Главный тренер «Рубина» рассказал о состоянии травмированных футболистов команды перед возобновлением сезона.

По Сайто, думаю, будет в ближайшее время официальный пресс-релиз. У Грицаенко повреждение боковой связки, поэтому он пропустит какой-то промежуток времени, как и Меркулов. Ин Бома смотрим каждый день и надеемся, что если не к контрольным матчам, то к игре со «Спартаком» он должен быть готов. У него тендинит ахиллова сухожилия, это очень неприятная длинная травма. Он просто бегал в отпуске по асфальту, по жесткой поверхности, поэтому сухожилие воспалилось. Заработать это повреждение очень легко, а лечить его мучительно долго.