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Слуцкий: «Хван Ин Бом получил травму, бегая по асфальту»

15 февраля 2021, 19:31

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии травмированных футболистов команды перед возобновлением сезона.

По Сайто, думаю, будет в ближайшее время официальный пресс-релиз. У Грицаенко повреждение боковой связки, поэтому он пропустит какой-то промежуток времени, как и Меркулов. Ин Бома смотрим каждый день и надеемся, что если не к контрольным матчам, то к игре со «Спартаком» он должен быть готов. У него тендинит ахиллова сухожилия, это очень неприятная длинная травма. Он просто бегал в отпуске по асфальту, по жесткой поверхности, поэтому сухожилие воспалилось. Заработать это повреждение очень легко, а лечить его мучительно долго.

Ранее сообщалось, что травмировался другой игрок «Рубина» Сайто.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 февраля в 21:47
Значит у него была травма ахилла до. Это косяк медицины и конечно самого футболиста. Да, это неприятно и вообще жо.
Gahi
Gahi
15 февраля в 20:49
Это плохо когда игроки выбывают из состава по причине травмы. Хван Ин Бом наверное получил график рекомендации для подготовки во время отпуска. А здесь такое ощущение, что футболист вышел из дома и побежал босиком по асфальту. Для того чтобы такого впредь не случилось нужно одевать обувь поглощающая силу от удара которая возникает, когда стопа соприкасается с поверхности дороги с асфальтом, а тем более с бетонным покрытием. Будем надеяться что все травмированные игроки Рубина смогут восстановиться и помочь клубу бороться за высокое место в турнирной таблице. Удачи
ermak6848
ermak6848
15 февраля в 20:46
надеюсь скоро поправится...
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 20:43
Надо было в Казани оставаться и ходить на лыжах....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 20:15
Врачи в Рубине хорошие,вылечат!
КЭТиК
КЭТиК
15 февраля в 19:48
Лыжи бы ему...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 19:43
Надо было бегать по пересеченной местности.
311
311
15 февраля в 19:40
В шиповках бегал чтоль?)
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