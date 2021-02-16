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Черчесов прошёл второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции

16 февраля 2021, 14:14

Пресс-служба сборной России сообщает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса.

«Спутник V» – отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 17:22
Зачем ему это вообще колят? Баранов этот ковид не берёт!
VALMUR
VALMUR
16 февраля в 15:23
На футбольном сайте больше нечего обсуждать, кроме как вакцинацию ....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 февраля в 15:03
Ну всё, теперь наши всех порвут на Евро.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
16 февраля в 14:41
Норм ему колют)Видишь лысина лоснится как)))
4RT
4RT
16 февраля в 14:39
Теперь и усы выпадут
beefs
beefs
16 февраля в 14:35
с чем и поздравляем...
shlomo
shlomo
16 февраля в 14:30
Ему похоже что то другое колют...:)))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 14:24
Долго еще российским футбольным болельщикам мучаться - КосмоСтаса даже "Спутник 5" не берет.
R0100V
R0100V
16 февраля в 14:21
Лучше бы он полиграф прошёл
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