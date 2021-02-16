Пресс-служба сборной России сообщает, что главный тренер национальной команды сделал прививку от коронавируса.

«Спутник V» – отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет.

Станислав Черчесов прошёл второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции. После процедуры главный тренер сборной отметил: «Спутник V» – отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет». pic.twitter.com/XNOB6cW5a9