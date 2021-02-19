Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ хочет пройти весь путь в Лиге Европы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выездную победу над «Реалом Сосьедад» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Мы забили хорошие голы и сыграли в достаточно привлекательный футбол против хорошей команды. Мы заслужили победу, возможно, не с таким счётом.

Когда вы столько времени остаётесь без мяча, нужно качественно обороняться, что мы и делали. Это позволяло нам проводить быстрые контратаки. Когда счёт стал 2:0, соперники стали сильно раскрываться.

Мы хотим пройти весь путь до конца. Было обидно проиграть в полуфинале прошлого сезона, поэтому, конечно, мы хотим добиться большего. Футболисты наслаждались свое игрой сегодня. Когда день его, Фернандеш показывает, что он очень, очень хороший футболист.