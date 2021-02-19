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Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ хочет пройти весь путь в Лиге Европы»

19 февраля 2021, 03:49
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над «Реалом Сосьедад» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Мы забили хорошие голы и сыграли в достаточно привлекательный футбол против хорошей команды. Мы заслужили победу, возможно, не с таким счётом.

Когда вы столько времени остаётесь без мяча, нужно качественно обороняться, что мы и делали. Это позволяло нам проводить быстрые контратаки. Когда счёт стал 2:0, соперники стали сильно раскрываться.

Мы хотим пройти весь путь до конца. Было обидно проиграть в полуфинале прошлого сезона, поэтому, конечно, мы хотим добиться большего. Футболисты наслаждались свое игрой сегодня. Когда день его, Фернандеш показывает, что он очень, очень хороший футболист.

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Все комментарии
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
19 февраля в 15:32
Интересно, а кто не хочет
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 10:53
По сути это единственный норм турнир, где у МЮ ещё есть шансы.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 февраля в 09:02
Надо в АПЛ зарабатывать очки. Сосьедад в ЛЕ уже прошли, может жребий будет легче, возможно ротацией сможем дальше идти.
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 06:08
Убедительная победа, ничего не скажешь.
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 05:34
И тут Остапа понесло....
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