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Гаттузо: «Какой смысл выходить в 1/8 финала, если нам некем играть?»

19 февраля 2021, 03:09
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал выездное поражение от «Гранады» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Нам нужно точнее использовать свои моменты. Мы создавали их и определённо заслуживали большего. Сейчас нет смысла говорить о выходе в следующий раунд, так как приоритетом является возвращение в строй игроков.

Мы только что потеряли Маттео Политано. Так какой смысл в выходе в следующий раунд, если у нас нет никого, кто мог бы там сыграть? Всё, что нам остаётся сделать завтра, это сосчитать оставшихся и оценить ситуацию.

Теперь у нас нет 10-11 футболистов, у Политано проблемы с рёбрами, он не может нормально дышать. Мы не можем сидеть и плакать об этом. Нам нужно просто найти решение.

В футболе не бывает судьбы и предназначения, есть ошибки. Мы ошибались и действовали глупо, пропуская эти мячи. Так что мы заплатили высокую цену.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9
19 февраля в 12:54
Какой смысл вообще выходить в ЕК и сливать матчи?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 11:02
Давай сам на поле выходи. Травмы бывают у всех. Уверен, у Наполи есть резервные футболисты из молодёжки, дай им шанс.
матос
матос
19 февраля в 10:04
Наверное терпению Де Лаурентиса конец приходит. Наполи жаль конечно , надеялся что они и романисты шороху в ЛЕ наведут
Comentarios
Comentarios
19 февраля в 06:37
Вернули бы Сарри , повесей при нем Наполи смотрелся
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 06:10
Хорошая отговорка
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 06:06
Сколько уже можно проигрывать? Терпение уже должно лопнуть.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 февраля в 05:43
Зачем ты тренер?
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