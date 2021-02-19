Гаттузо: «Какой смысл выходить в 1/8 финала, если нам некем играть?»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал выездное поражение от «Гранады» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Нам нужно точнее использовать свои моменты. Мы создавали их и определённо заслуживали большего. Сейчас нет смысла говорить о выходе в следующий раунд, так как приоритетом является возвращение в строй игроков.

Мы только что потеряли Маттео Политано. Так какой смысл в выходе в следующий раунд, если у нас нет никого, кто мог бы там сыграть? Всё, что нам остаётся сделать завтра, это сосчитать оставшихся и оценить ситуацию.

Теперь у нас нет 10-11 футболистов, у Политано проблемы с рёбрами, он не может нормально дышать. Мы не можем сидеть и плакать об этом. Нам нужно просто найти решение.

В футболе не бывает судьбы и предназначения, есть ошибки. Мы ошибались и действовали глупо, пропуская эти мячи. Так что мы заплатили высокую цену.