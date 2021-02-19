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Петкович: «„Краснодар“ — очень непростой соперник»

19 февраля 2021, 02:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович прокомментировал выездную победу над «Краснодаром» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня у нас многое получалось, в частности у меня. Рад, что помог команде забитыми мячами. Считаю, что мы заслуженно сегодня победили. У нас было больше шансов забить. Конечно, не всё получалось в обороне, но «Краснодар» — очень непростой соперник, способный взломать любую оборону. Минусовая температура, думаю, сегодня даже помогала футболистам, так как было желание постоянно двигаться.

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beefs
beefs
19 февраля в 08:49
Очень жаль что Сафонов не в форме, Городов мрак....
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