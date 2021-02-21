ГлавнаяНовости

Тренер «Тамбова»: «Начали готовиться к „Локомотиву“ три дня назад»

21 февраля 2021, 19:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился мыслями после поражения команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

Сначала говорили, что будем играть, потом — что не будем. И верили, и не верили. Всё до последнего было. Три дня назад начали готовиться к «Локомотиву».

Тяжело ли настроить? Скорее организовать. Спасибо гендиректору, спортивному директору, начальнику команды. Они трое суток уже не спали. Это и заявка, и подготовка, и административный штаб. Мы и вместе не тренировались. Два теоретических занятия, и только на фишках игрокам показывали, куда двигаться. Сложностей было много, но я считаю, что ребята сегодня выглядели достойно.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Вчера, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Вчера, 22:04 Комментарии14
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Вчера, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Вчера, 20:51 Комментарии13
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 20:30
Томбов играл как мог,спасибо им!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 20:06
Добром и хвастается...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 февраля в 19:45
Вряд ли три дня достаточно, чтобы подготовится к столь серьезному матчу. Руководители "Тамбова" сами возможно не сомневались в подобном исходе. Два турнира для с трудом реанимированной команды - это слишком много. Да и в чемпионате России почти разобранный и наспех собранный по крупицам клуб будет бороться лишь номинально.
drug01
drug01
21 февраля в 19:34
Делаем УДАЧИ и здоровья
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 19:34
Плохо готовились, хотя, какие там возможности...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100