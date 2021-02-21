Тренер «Тамбова»: «Начали готовиться к „Локомотиву“ три дня назад»

Главный тренер «Тамбова» поделился мыслями после поражения команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

Сначала говорили, что будем играть, потом — что не будем. И верили, и не верили. Всё до последнего было. Три дня назад начали готовиться к «Локомотиву».

Тяжело ли настроить? Скорее организовать. Спасибо гендиректору, спортивному директору, начальнику команды. Они трое суток уже не спали. Это и заявка, и подготовка, и административный штаб. Мы и вместе не тренировались. Два теоретических занятия, и только на фишках игрокам показывали, куда двигаться. Сложностей было много, но я считаю, что ребята сегодня выглядели достойно.