Худяков: «Матч „Тамбова“ и „Локомотива“ войдёт в историю футбола России»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мыслями после матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).
Уникальная игра, которая войдёт в историю российского футбола. Ещё сегодня с утра не было до конца понятно, каким составом мы сыграем. Заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счёт, а просто сам факт того, что матч состоялся. И ничего кроме слов благодарности в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые вышли на эту игру, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав футболистов в аренду. Слова благодарности РФС и РПЛ.
Ребята ещё не все по именам друг друга знают, некоторые только сегодня познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы. Будем готовиться к матчу чемпионата с «Ротором».
Печальная "история" в истории РПЛ. Более всего печальнее в этой "истории" то, что "футбольные чиновники", с халатного отношения которых к своим непосредственным обязанностям и началась эта "история", продолжают занимать "свои" места, как будто ничего и не произошло....
Печальная "история" в истории РПЛ. Более всего печальнее в этой "истории" то, что "футбольные чиновники", с халатного отношения которых к своим непосредственным обязанностям и началась эта "история", продолжают занимать "свои" места, как будто ничего и не произошло....
Господа, кому нужен этот цирк???
Господа, кому нужен этот цирк???
Было бы честнее и дешевле, чем дотянуть до конца, а потом команда канет в Лету.
Только рукоЙводители на это не пойдут, им больше по душе клоунада типа этого матча...
Было бы честнее и дешевле, чем дотянуть до конца, а потом команда канет в Лету.
Только рукоЙводители на это не пойдут, им больше по душе клоунада типа этого матча...