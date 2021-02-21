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Худяков: «Матч „Тамбова“ и „Локомотива“ войдёт в историю футбола России»

21 февраля 2021, 19:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мыслями после матча 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

Уникальная игра, которая войдёт в историю российского футбола. Ещё сегодня с утра не было до конца понятно, каким составом мы сыграем. Заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счёт, а просто сам факт того, что матч состоялся. И ничего кроме слов благодарности в такой ситуации сказать нельзя. Нужно поблагодарить и ребят, которые вышли на эту игру, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав футболистов в аренду. Слова благодарности РФС и РПЛ.

Ребята ещё не все по именам друг друга знают, некоторые только сегодня познакомились. Говорить в такой ситуации о каких-то задачах, спортивном результате просто нелепо. Вышли, сыграли, все молодцы. Будем готовиться к матчу чемпионата с «Ротором».

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
22 февраля в 09:01
Какая история. Через 2-3 года никто и не вспомнит что была такая команда.
Caniggia
Caniggia
21 февраля в 22:16
Вот уж вляпались в историю, так вляпались!
КЭТиК
КЭТиК
21 февраля в 20:11
Победили с техническим счётом, как будто и не играли.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 20:09
Не лучшая история
STVA 1
STVA 1
21 февраля в 20:03
"ЧемпионаДюкова" войдёт в историю несомненно!
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 19:50, ред.
С этой "истории" надо делать выводы, чтобы больше такое никогда не повторялось...

Печальная "история" в истории РПЛ. Более всего печальнее в этой "истории" то, что "футбольные чиновники", с халатного отношения которых к своим непосредственным обязанностям и началась эта "история", продолжают занимать "свои" места, как будто ничего и не произошло....
Aris
Aris
21 февраля в 19:46
Кто и как собирается отмывать этот позор???Богатейшая страна, кругом бояре, нищий народ тут же ......
Господа, кому нужен этот цирк???
За адекватность
За адекватность
21 февраля в 19:46
"Уникальная игра, которая войдёт в историю российского футбола." Лучше бы поведали как так получилось, что со слов начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаила Белоусова Вы сами разработали бюджет клуба на сезон 2019-2020, из областного бюджета получили указанную сумму, а все закончили с многомиллионными долгами, и теперь РФС с РПЛ, дабы не оконфузится по полной за выдачу Вам лицензии на сезон нынешний, пытается хоть как-то спасти свою репутацию, и идет на все, лишь бы доиграли сезон, уникальный Вы наш.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 19:41
Ну, и кому нужен будет этот цирк в чемпионате? За неделю они сыграются или по именам друг друга узнают? Чем тратить столько денег, лучше бы сняли с чемпионата и записали технарь на весь второй круг.
Было бы честнее и дешевле, чем дотянуть до конца, а потом команда канет в Лету.
Только рукоЙводители на это не пойдут, им больше по душе клоунада типа этого матча...
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 19:35
На последних минутах команда собралась очередной рекорд.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 февраля в 19:24
И Локо респект. Понимали с кем играют. Не стали громить команду , только что созданную , в отличии от некоторых.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 февраля в 19:23
Нужно вырвать страницу Тамбова из истории футбола
Ironigor
Ironigor
21 февраля в 19:21
ПОЗОРНАЯ ИСТОРИЯ РФС И РФПЛ !!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 февраля в 19:19
А по моему это позорище для Профессиональной футбольной лиги, каковой себя считает РПЛ. Крутятся огромные деньги, уходят непонятно куда, в прошлом году только агентам ушло больше чем тратят 3-4 клуба второй восьмерки вместе взятые. Если в историю и войдет, то как самая позорная страница в биографии г.г. Дюкова и Прядкина. Гордиться нечем. СТЫДОБА"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 19:15
Войдёт,это точно!
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