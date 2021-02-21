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Слуцкий: «Йевтич и Шатов готовятся к „Спартаку“»

21 февраля 2021, 18:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы в товарищеском матче с «Кайратом» (1:0) рассказал о восстановлении футболистов после травм.

Сегодня было достаточно тяжело, потому что мы играли без основной центральной тройки. У Йевтича и Шатова есть небольшие недомогания, они готовятся к матчу со «Спартаком». Трудно контролировать мяч и владеть в целом ситуацией, когда у тебя из двух центральных полузащитников один непрофильный, а другой только в команде появился. Больше делали ставку на контратакующие действия, на фланговую игру. Во втором тайме мы просто пытались максимально сберечь игроков и при малейших жалобах были произведены перестановки, в том числе на поле появились совсем молодые футболисты.

Кто ещё успеет вернуться в общую группу перед «Спартаком»? Пока трудно однозначно что-то говорить, потому что на данный момент ни Бакаев, ни Ин Бом в группе не работают и не работали. По ним сложнее. У Грицаенко достаточно серьёзный надрыв боковой связки, это всегда плюс месяц. А Йевтич и Шатов, конечно, готовятся к игре со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Рубин» отдал двух игроков в аренду.

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Все комментарии
makkie
makkie
21 февраля в 21:11
Динамо, Рубин, Краснодар... ну и график у Спартака после паузы, даже времени на раскачку нет)
Kaguzuti
Kaguzuti
21 февраля в 19:39
Стоит пожелать Рубину крупной победы!
STVA 1
STVA 1 ответ Cat01 (раскрыть)
21 февраля в 18:54
Его не спасешь!Только если Федун уйдёт!А он не уйдёт
Cat01
Cat01
21 февраля в 18:32
Спартак надо спасать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 18:29
Шатов забьёт два!
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