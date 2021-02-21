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Ганчаренко: «Надеемся, что забитые мячи к Рондону придут совсем скоро»

21 февраля 2021, 17:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск» (2:0).

Думаю, наш выход был заслуженным. Мы долго приспосабливались к полю, потом приноровились и качественно начали атаковать. После удаления «СКА-Хабаровск» начал прессинговать, но после 2:0 игра успокоилась. Мы ловили на встречных атаках, но надо было быть внимательнее.

Рондон попадает в моменты, когда надо отыграться или придержать в мяч. Сегодня это всё было. Надеемся, что забитые мячи к нему придут совсем скоро. Он провёл только одну тренировку с командой, поэтому взаимопонимания сегодня где-то не хватало. У нас три нападающих. Федю мы не списываем со счетов, но всё зависит от формы игрока и стиля игры соперника.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 февраля в 06:56
Федя может не выдержать конкуренции
oFANATo
oFANATo
21 февраля в 18:32
Конечно придут
К гадалке не ходи
Сегодня мог забить
Передачи давал на Чалова хорошие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 18:25
Рондон качественный игрок, если в Китае не испортился. Надеюсь, сможет вписаться в состав и завоевать место в основе. Надоело уже ждать чудес от супернапа Чалого.
Удачи ему и голов побольше...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 февраля в 18:06
Рондон вполне неплохо сыграл для первого раза. Ждем от него голов и передач.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 февраля в 17:40
Во фразе " Федю мы не списываем, ключевое слово "пока". Но сейчас вряд ли кто серьезный на него глаз положит. Хотя все бывает , на Кокорина то положили.
drug01
drug01
21 февраля в 17:33
Хотелось бы ждать не долго
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 17:27
Мы тоже ждём от него голов!
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 17:15
Надо надеяться, возможно и придут...
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