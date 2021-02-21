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Николич: «Прошли дальше в Кубке, надо продолжать так и дальше»

21 февраля 2021, 19:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Тамбовом» (3:0).

Ничего особенного не могу сказать. Вернулись со сборов, трудно играть в такую погоду, но ребята молодцы, забили три, ещё один отменили. Прошли дальше в Кубке, надо продолжать так и дальше.

Каково готовиться к команде, которая так сильно обновилась? Надо сказать, что у них очень трудная ситуация. Нам было трудно готовиться в плане скаутинга. Мы разбирали свою игру и что нам надо делать. У нас нет неуважения к сопернику, просто по-другому было невозможно готовиться.

Что касается травмы Игнатьева, очень жалко. Надеюсь, ничего серьёзного. Это очень хороший игрок. Смолов и Миранчук? Почему только они? Что с Зе Луишем, что с Живоглядовым? Это всё очень качественные игроки.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 22:21
Есть шанс на кубок
sv_1969
sv_1969
21 февраля в 20:05
Чемп покажет!Игра с обновлённым Тамбовом ни разу не показатель(
Cat01
Cat01
21 февраля в 19:33
Уже скоро финал....
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 19:31
Так больше не получится, ещё одного "Тамбова" больше нет....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 19:30
Дальше мы вас встретим!
beefs
beefs
21 февраля в 19:27
а кто сомневался в победе Локо...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
21 февраля в 19:21
Нынешний соперник не показатель. С победой, конечно. Иосифов очень неплох!
shlomo
shlomo
21 февраля в 19:19
Ну не мудрено...и как не странно ожидаемо
Василий 50
Василий 50
21 февраля в 19:19
Хоть эти не подкачали
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